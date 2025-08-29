Cum va fi vremea în prima lună de toamnă. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Autor: Ema Petrescu
Vineri, 29 August 2025, ora 11:43
Cum va fi vremea în prima lună de toamnă. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Vremea va fi frumoasă în prima parte a lunii septembrie FOTO Pixabay

Temperaturile vor fi peste cele obişnuite în prima jumătate a lunii septembrie, au anunțat vineri, 29 august, meteorologii, care au făcut publică prognoza pe patru săptămâni.

Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare, local, în regiunile centrale şi nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în zonele montane şi local în cele centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

