Tocana care cucerește lumea. Rețeta, veche de secole, este extrem de gustoasă datorită ingredientelor folosite și are beneficii pentru sănătate și fertilitatea bărbaților

Autor: Daniel Groza
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 09:49
1717 citiri
Tocana care cucerește lumea. Rețeta, veche de secole, este extrem de gustoasă datorită ingredientelor folosite și are beneficii pentru sănătate și fertilitatea bărbaților
Shakshuka este o tocană extrem de gustoasă FOTO Pixabay

Shakshuka, tocana deșertului care cucerește lumea: sănătoasă, veche de secole și ușor de preparat. Originară din Africa de Nord, această mâncare simplă, dar plină de savoare, poate fi consumată la orice masă a zilei și aduce numeroase beneficii pentru sănătate, de la protecția împotriva stresului oxidativ la aportul de vitamine și proteine esențiale.

Shakshuka este un preparat culinar născut în regiunile fierbinți ale Africii de Nord, dar care a călătorit mai apoi în tot Orientul, iar mai nou în toată lumea. În anul 2025, shakshuka este o variantă de masă sănătoasă și hrănitoare la îndemâna oricui și foarte la modă inclusiv în zona vest-europeană. Sunt specialiștii care spun că ar fi o mâncare numai bună pentru a stimula fertilitatea masculină, arată arată Adevărul.ro.

Cum se prepară

Este vorba despre o tocană uimitoare prin simplitatea ei. La prima vedere puțini ar înțelege de ce este atât de faimoasă o mâncare atât de simplă. Până o gustă. Datorită amestecurilor de ingrediente, dar mai ales a condimentelor fierbinți ale Africii de Nord este o savoare greu de uitat. Această tocană originară din zona Tunis-Libia se prepară simplu din câteva ingrediente de bază. Se folosește o ceapă mare tocată, doi ardei grași, câțiva căței de usturoi, șase roșii, șase ouă crude mari. Nu trebuie să uităm condimentele chimen, boia de ardei dulce, coriandru și puțin ardei iute.

„Începeți prin a căli ceapa, ardeii grași și usturoiul tocate cu puțin ulei de măsline extravirgin într-o tigaie mare și groasă. Condimentați cu sare și coriandru, boia de ardei, chimen și piper. Gătiți timp de cel puțin 5 minute, amestecând, până când legumele sunt fierte, apoi adăugați roșii proaspete tăiate cubulețe și o jumătate de cană de sos de roși. Aduceți roșiile la fierbere, apoi acoperiți și lăsați să fiarbă la foc mic aproximativ 15 minute, apoi descoperiți și gătiți încă câteva minute până când sosul se îngroașă”, precizează specialiștii în gastronomie de la „Mediterranean Dish”.

Când sosul este gata se folosește dosul unei linguri pentru a crea niște „buzunare” în sosul gros. Se sparg ouăle și se varsă în acele locașuri pregătite. Se acoperă tigaia și se lasă ouăle să se gătească la foc mic-mediu în sos. Se servește cu o lipie, ideală pentru a fi înmuiată în sosul gros, picant și delicios.

De precizat este faptul că această tocană servită de obicei de berberii din Africa de Nord, este una dintre cele mai vechi mâncăruri cunoscute și care a supraviețuit și în lumea modernă.

Mâncarea triburilor Amazigh

Specialiștii gastronomi spun că shakshuka este mâncarea triburilor de populații Amazigh, adică băștinașii Africii de Nord, popoarele cu legături inclusiv în preistoria locurilor, oamenii liberi ai deșertului. Aici ar fi luat naștere shakshuka, în „triunghiul amazigh”, adică pe locul Tunisiei, Libiei și Algeriei de astăzi.

De exemplu, Rafram Chaddad, istoric culinar tunisian atribuie acest fel de mâncare primelor popoare din Tunisia, numite amazigh. Acesta afirmă că această mâncare a luat naștere pe un areal întins care se întinde din estul Algeriei și sudul Tunisiei până în partea de nord-vest a Libiei. În limba acestor popoare ale deșertului, acești amazigh, shakshuka înseamnă „totul amestecat”. Shakshuka originală nu era cu roșii și nici cu ouă. Pur și simplu era un amestec de legume pe care triburile amazigh le aveau la îndemână. Obligatorii erau ceapa, ardeiul, usturoiul dar și condimentele specifice. Ulterior a apărut sosul de roșii. Mai precis după descoperirea Lumii Noi dar și în urma șederii lui John Baker, consulul britanic din Alep, în regiunea Tunisiei.

Acesta introduce cultura roșiilor în Africa de Nord între 1799 și 1825, iar shakshuka triburilor locale a căpătat și mai multă savoare și densitate. Ouăle au apărut în shakshuka în secolul al XV lea. Un alt istoric culinar, Charles Perry susține că adăugarea ouălor a fost influențată de arabii din Spania, din provinia El Andalus.

Oricum, shakshuka este un preaparat extrem de versatil. Rețeta a fost împrumutată de evreii din Egipt, iar mai apoi dusă pe continentul asiatic, în Orientul Apropiat. Shakshuka a circulat foarte bine în Imperiul Otoman. Fiecare a adăugat cam ce a vrut la acest preparat, păstrând ideea inițială și mai ales amestecul de condimente. De exemplu, otomanii făceau o shakshuka în care strecurau carne tocată de miel. În alte regiuni și-au făcut loc și spanacul, pătrunjelul, vinetele, ba chiar și brânza feta.

Beneficii majore pentru sănătate

Shakshuka, pe lângă faptul că este delicioasă are beneficii pentru sănătate. De exemplu, roșiile sunt o sursă fantastică de licopen, un antioxidant puternic care joacă un rol cheie în fertilitatea masculină. Licopenul ajută la protejarea spermatozoizilor de stresul oxidativ, îmbunătățind motilitatea acestora dar și calitatea generală. Prin neutralizarea radicalilor liberi, acesta susține menținerea membranelor celulare sănătoase.

Important este și faptul că modul în care sunt gătite roșiile în rețeta de shakshuka cresc, spun specialiștii, biodisponibilitatea licopenului, fiind mai ușor de absorbit de organism. Pe lângă roșii, ouăle oferă toți cei nouă aminoacizi esențiale pe care organismul nu-i poate produce singur și sunt vitali pentru repararea și creșterea celulelor.

În plus, ouăle oferă nutrienți importanți precum colina, vitamina D, vitamina B 12. La rândul lor, ierburile aromatice precum coriandrul sau pătrunjelul sunt o sursă concentrată de vitamine și minerale precum vitamina C, vitamina K și fier. Nu mai vorbim de beneficiile extraordinare ale usturoiului, inclusiv cu proprietăți anticancerigene.

Andra Măruță, rețetă specială de mic dejun, după ce a slăbit 10 kilograme: „Dacă nu mă simt vinovată, pun și puțin...”
Andra Măruță, rețetă specială de mic dejun, după ce a slăbit 10 kilograme: „Dacă nu mă simt vinovată, pun și puțin...”
Chiar dacă agenda ei este mereu plină, Andra nu renunță niciodată la una dintre pasiunile sale mai puțin cunoscute: gătitul. Artista de 39 de ani a povestit recent în podcastul „Gând la...
Președintele Nicușor Dan face apel la toleranță. "Avem obligaţia să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, xenofob, care incită la ură"
Președintele Nicușor Dan face apel la toleranță. "Avem obligaţia să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, xenofob, care incită la ură"
Președintele Nicușor Dan a subliniat joi, 9 octombrie, la ceremonia de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, importanța păstrării memoriei evenimentelor...
#tocana, #reteta, #mancare, #beneficii sanatate, #fertilitate , #stiri sanatate
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
"Haosul va incepe". Un sociolog rus anticipeaza sfarsitul lui Putin. "De indata ce vor vedea ca Rusia incepe sa piarda, il vor darama"
a1.ro
Cate sotii a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divortat de Andrada dupa Asia Express: "Viata merge inainte"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Carmen Grebenișan dezvăluie cu ce probleme s-a confruntat la nașterea băiețelului ei: „Nu e totul roz”
  2. Dacă te trezești în fiecare noapte la oră 3, „nu este normal”. Avertismentul unui medic
  3. O nouă eliminare la Asia Express 2025. Ce concurenți au fost nevoiți să plece din competiție
  4. Jennifer Aniston dezvăluie că a dus în secret o luptă de 20 de ani pentru a avea un copil, după ce a fost acuzată că nu a vrut să devină mamă, fiind obsedată de carieră
  5. Tocana care cucerește lumea. Rețeta, veche de secole, este extrem de gustoasă datorită ingredientelor folosite și are beneficii pentru sănătate și fertilitatea bărbaților
  6. Cauza morții bateristului trupei Direcția 5, Marius Keseri: ”Nu multora le-a spus că e bolnav, nu voia să fie compătimit”
  7. Horoscop zilnic. Joi, 9 octombrie. Zodia care ar putea fi victima unei înșelăciuni
  8. Bancul zilei: Ce fel de cafea vrea o femeie
  9. Asia Express, scoasă din grilă în această duminică. Antena 1 anunță ce urmează pentru show
  10. Dan Negru revine cu emisiunea sa de Revelion pe micul ecran. Unde se va difuza