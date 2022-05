Cine e Todd Bohely, viitorul patron al lui Chelsea: a asistat la meciul londonezilor cu Wolves VIDEO

Americanul Todd Bohely a venit pe Stamford Bridge pentru a urmări partida lui Chelsea cu Wolverhampton încheiată la egalitate, scor 2-2.

El semnat vineri un acord pentru a cumpăra Chelsea pentru 4,68 miliarde de euro de la rusul Roman ABramovic.

Todd Boehly, coproprietar al clubului de baseball Los Angeles Dodgers din MLB, a mai încercat să achiziţioneze clubul londonez în urmă cu doi ani, oferind atunci 2,2 miliarde de lire sterline (aproximativ 2,6 miliarde de euro).

De data aceasta, Todd Bohely vine în spate și cu alți investitori americnai.

În vârstă de 46 de ani, Todd Boehly are acțiuni nu doar la Los Angeles Dodgers, dar și la echipa de baschet La Lakers.

El s-a născut în Virgina și a urmat cursurile colegiului William and Mary. A ajuns președinte al firmei Guggenheim Partners, o companie din Chicago al cărui șef executiv era Mark Walter. Acesta este de fapt acționarul principal la Dodgers și ar fi implicat alături de Todd Bohely în cumpărarea clubului Chelsea.

În 2015, Todd Bohely și-a înființat propria firmă, Eldridge Industries. Mai deține Security Benefit, o companie medica care are în portofoliu Billboard, Rolling Stone, Variety, the Hollywood Reporter, printre altele.

Este CEO și al companiei Hollywood Foreign Press Assn., organizația care oferă Globurile de Aur.

4,5 miliarde de dolari este averea lui Todd Bohely, conform Forbes.

Prezența lui Todd Bohely pe Stamford Bridge n-a fost cu noroc pentru Chelsea, care a condus cu 2-0, dar a fost egalată în minutul 90+7. El a părut nedumerit atunci când un gol marcat de Loftus-Cheek a fost anulat de VAR.

Todd Boehly celebrates a Chelsea goal as owner for the first time… 💙 pic.twitter.com/oOWr7Z51vm