Confederația transportatorilor atacă în instanță ordinul de ministru care reglementează sistemul de taxare rutieră TollRo

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a atacat în instanță ordinul ministrului Transporturilor care include normele noului sistem de taxare rutieră, care include TollRo pentru vehicule grele. COTAR cere suspendarea ordinului, deși sistemul este utilizat de la 1 octombrie. Procesul va fi judecat la Curtea de Apel București, în 16 noiembrie.

Una dintre cele mai mari asociații de transportatori, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), cere în instanță suspendarea ordinului ministrului Transporturilor prin care s-au aprobat normele metodologice pentru noul sistem de taxare rutieră, împărțit în rovinietă (pentru vehicule ușoare) și TollRo (pentru vehicule grele).

Este vorba despre Ordinul nr. 922 din 30 septembrie 2026 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România, se arată în comunicatul COTAR de marți, 10 noiembrie.

Ads

Prin acest Ordin au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România, respectiv TollRo - noul sistem electronic de tarifare rutieră bazată pe distanță (pe kilometru parcurs).

„TollRo se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România. Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa EURO și tipul de drum”, anunța pe 25 septembrie Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), instituția care trebuie să pună în practică respectivele prevederi.

O decizie privind solicitarea COTAR este așteptată în 16 noiembrie, din partea magistraților Secției contencios administrativ și fiscal de la Curtea de Apel București.

Conform propriei prezentări, COTAR este o organizație patronală reprezentativă la nivel național a transportatorilor rutieri de persoane, școlilor de conducători auto, a transportatorilor în regim de taxi și închiriere, precum și a service-urilor auto din România.

Ads

Problemele aplicației TollRo în prima lună de implementare

Reclamate din primele zile, problemele referitoare la aplicația TollRo au persistat și la o lună de la implementare.

„Hărți, trasee, alimentarea portofelului electronic, nevoie de achiziție a telefoanelor smart pentru șoferi”, a enumerat câteva dintre situații Radu Dinescu, secretarul general la Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), la o lună de când a fost implementată oficial aplicația.

„Apoi, abonamentele se fac doar pentru 24-36 de luni, trebuie introduse facturile emise pentru fiecare sesiune de taxare și se strâng mii, în loc de una la două săptămâni”, a mai explicat acesta.

„Întreruperea sesiunilor de tarifare, blocarea conturilor, dificultățile de configurare a traseelor și de emitere ori achitare a tichetelor”, au fost câteva dintre problemele semnalate și de Vasile Ștefănescu, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR).

„Obligă șoferii și dispecerii să reia operațiunile necesare plății, consumând timpul destinat executării transportului”, a mai transmis Ștefănescu.

Ads

Reprezentantul UNTRR a arătat că aplicația este considerată funcțională chiar dacă, în realitate, operează doar parțial.

„Cel care anunță este, în mod paradoxal, chiar dezvoltatorul sistemului. Și acum e firesc ca, dacă sistemul nu cade complet și chiar dacă funcționează 5%, să spună: ”Uite, că încă mai merge”. Ăsta este paradoxul situației”, a explicat Radu Dinescu, secretar general UNTRR.

„Doar în momentul în care cade de tot și nu se poate conecta nimeni, atunci declară un incident tehnic și de-abia atunci poate să pună pe site anunțul”, susținea reprezentantul UNTRR.

Conform acestuia, aplicația poate fi declarată funcțională dar să nu fie operabilă pentru toți transportatorii.

„Nu pot alimenta portofelul electronic sau cineva care nu are cont nu-și poate crea unul. Cel care are deja bani încărcați în portofelul electronic poate plăti, cel care nu poate încărca, nu. Sunt tot felul de situații de genul ăsta”, mai explica Dinescu.

O veste bună pe care o semnalau reprezentanții transportatorilor, la o lună după implementarea TollRo, era că nu li s-a adus la cunoștință să fi fost aplicate amenzi.

Ads