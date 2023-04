Război total între Victor Ciutacu și Cătălin Tolontan: "L-am ajutat cu documente"

Decesul Iuliei Marin, una dintre cele mai talentate jurnaliste din România, care s-a luptat ani de zile cu o depresie aspră, a declanșat și un război între doi experimentați oameni de presă din România.

Este vorba despre Victor Ciutacu (Romania TV) și Cătălin Tolontan (Libertatea).

Totul a început după ce în emisiunea de miercuri seara, România TV a abordat subiectul morţii jurnalistei Iulia Marin astfel: „Oamenii ăia sunt tulburaţi psihic, produceau materiale de presă. Pixul domnişoarei Marin e o armă. Care folosită cu ticăloşie poate distruge destine”.

Joi, într-o a doua emisiune pe aceeaşi temă, un invitat România TV a spus că "N-aş lăsa un om cu probleme psihice să lucreze la mine".

Această abordare a determinat Libertatea, unde șef este Tolontan, să lanseze un apel împotriva discursului practicat de postul de televiziune România TV, care "incită la ură şi discriminare faţă de persoanele cu probleme de sănătate mintală".

"Ne adresăm următoarelor autorităţi publice, dar ne adresăm şi organizaţiilor din domeniul publicităţii, precum şi firmelor private care îşi derulează campanii publicitare pe postul de televiziune România TV", spune documentul, pe care îl puteți citi integral AICI și care a fost semnat de peste 1.500 de redacții și oameni de presă.

Campania pornită împotriva Romania TV a fost comentată de Victor Ciutacu, pentru paginademedia.ro astfel:

"Singura întrebare la care aş dori să-mi răspundă colegul de la Libertatea Cătălin Tolontan e dacă, după tentativele de suicid şi internările repetate la Obregia, dosarul de angajat al Iuliei Marin conţine documente de la medici de specialitate care să confirme că ea mai era aptă să practice meseria asta păcătoasă"

"Dacă Tolontan mai are o urmă de onestitate, poate spune de câte ori, de-a lungul coexistenţei noastre în breaslă, l-am ajutat cu informaţii şi/sau documente. Şi de ce, dacă sunt atât de detestabil, am avut, la propunerea lui, contract de editorialist cu ziarul pe care-l conducea editorial, Gazeta Sporturilor"

"Mă gândesc că ori s-a perfecţionat propaganda, ori am devenit eu un personaj determinant pentru ţara asta plină de probleme. Sunt mai multe semnături decât pe orice apel politic împotriva domnilor Iliescu, Năstase, Ponta sau Dragnea. Mişcarea #rezist pare încă vie. Cred că doar hiberna. Pare că am trezit-o"

În rest, nu am curiozităţi. Altfel, am prostul obicei să am multe întrebări de lansat în spaţiul public, unele retorice, altele concrete. E ilegal să întrebi?