Cătălin Tolontan, mesaj de adio de la Gazeta Sporturilor: "Eșecurile îmi aparțin! Dar nu regret lupta"

Cătălin Tolontan se desparte de Gazeta Sporturilor, fiind concediat de compania elvețiană Ringier. Reputatul jurnalist își ia la revedere de la cititori, cu un editorial în care revine asupra problemei principale care a dus la ruptura dintre el și conducere.

"Mai am puțin peste o săptămână de lucru la GSP. Unii colegi mă întreabă dacă îmi pare rău. Sigur. Dar nu regret lupta. Am făcut greșelile mele. După trei ani de conviețuire firească, n-am mai știut sau n-am mai putut să contribui la întreținerea unei baze consensuale între redacție și șefii grupului de sport. S-a rupt capacitatea de a ne vedea unii pe alții, chiar mai departe, la grupul-mamă.

Repet, am partea mea de contribuție la eșec. Numai că divergența de principii a devenit tot mai evidentă. În mijlocul confuziei, a propriilor noastre slăbiciuni și a luptelor interne, presa trebuie să fie liberă, ca să apere interesul public. Aceasta este o afirmație fără echivoc adevărată, pentru care am muncit la GSP vreme de 20 de ani și pe care am plătit-o. Presa să fie liberă, asta e miza.

Mai departe, responsabilitatea rămâne, ca întotdeauna, echipei Gazetei și noilor șefi. Proaspeți conducători vor fi numiți în aceste zile, conform informațiilor din companie. Însă nimeni nu trudește singur. Parabola cu oglinda și geamul mi se pare potrivită.

Ca lider de echipă, la succese uită-te pe geam. Când trupa câștigă, lasă meritul să se reflecte, proaspăt, către ceilalți. La insuccese, privește-te însă pe tine în oglindă", a scris Tolontan într-un editorial pe gsp.ro.