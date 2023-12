Cătălin Tolontan demască ce se întâmplă la Ringier: "În anul electoral 2024, relația de încredere cu publicul era un pericol pentru Putere"

Cătălin Tolontan continuă serie dezvăluirilor privind concedierea sa de la Libertatea și Gazeta Sporturilor, aducând acuzații companiei Ringier, deținătoarea titlurilor.

"Miercuri, 6 decembrie, când m-au concediat, a avut loc unul dintre episoadele amețitoare, pe care numai în aerul rarefiat al înălțimilor corporatiste îl poți întâlni: m-au anunțat că se desființează departamentul de sport al Libertății. Care nu mai există de cinci ani.

Conform Reuters Institute, Libertatea are cea mai mare credibilitate publică dintre toate publicațiile internaționale de știri ale Ringier, inclusiv față de ziarul Blick din Elveția.

Dintre toate publicațiile de news ale Ringier, din toate țările, avem cea mai mare încredere a publicului. Sigur că, în anul electoral 2024, relația aceasta de încredere era un pericol pentru Putere.

Public și ziariști, deopotrivă, suntem o marfă bună de îndepărtat, asta se premiază cel mai mult: să fie blocate informațiile corecte, să fie oprite să ajungă la oameni.

Ringier este astăzi o firmă de media care a ajuns să nu vadă că distorsionează piața, când face lobby pentru firmele de pariuri. „Have a stake in the representation of the industry to the government and regulator”, asta scrie că face Ringier pentru firmele de gambling. Am lăsat-o în engleză că e clar. O companie de presă pune presiune pe guvern și pe autoritățile de reglementare, ca să favorizeze industria păcănelelor și pariurilor sportive.

Unde în lume s-a pomenit așa ceva? Și cât va dura până când firmele din auto, agricultură, banking și din orice altă industrie o să reacționeze?", a scris Tolontan pe Facebook.