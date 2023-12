Cătălin Tolontan, noi dezvăluiri despre conflictul care a dus la concedierea sa: "Sigur, am greșit"

Cătălin Tolontan a fost concediat și de la Libertatea, la numai câteva zile după ce își încheiase conturile și cu Gazeta Sporturilor.

Compania Ringier a anunţat printr-un comunicat de presă că Libertatea urmează să treacă printr-o serie de schimbări, iar ziarul se va orienta mai mult către zona de digital, în contextul în care vânzările au scăzut drastic în ultimii ani, cu 64% faţă de anul 2018.

Tolontan susține însă că Ringier s-a implicat în politica editorială a publicațiilor, încercând să o controleze.

"Lui Catalin Țepelin i s-au cerut niste articole la citit înainte să fie publicate, pentru că se refereau la casele de pariuri. Să dai un articol la citit înainte de publicare deschide calea spre orice abuz. Imaginași-vă că lucrați într-un minister și vă adresați unui ziar cu niste informatii confidențiale. Cum ar fi ca omul reclamat să poată să citeasca articolul înainte și să și mai modifice cum vrea el?

Al doilea exemplu a fost ca trustul Ringier, care are in România mai multe publicatii, are în Bulgaria o publicație care este membră a unei organizatii de lobby pentru industria pariurilor. Cum ar fi ca Libertatea să fie membră a unei organizatii de lobby pentru sprijinul guvernului? Nu e treaba presei să faca lobby pentru nicio industrie.

Dupa aceste episoade, au început să fie îndepartați liderii editoriali unul câte unul. Ce s-a anuntat ieri este că, împreunăcu mine, Iulia Rosu si Camelia Stan, vor pleca 20% dintre oamenii de la Libertatea, dupa ce se vor face evaluarile respective. La noi nu a mai fost nevoie de evaluari, tot ce era coordonator editorial, ne-au taiat din prima. Asta a fost bolboroseală corporatistă.

Ads

Pe scurt, Ringier a negat că exista presiuni asupra redactiilor, dar a dat afara toti liderii redactiilor.

Sigur ca jurnalismul are o șansă, nu spunem că dacă ni s-a întâmplat noua, jurnalismul nu mai are nicio sansa. Are nevoie doar de putina incredere din partea publicului. Noi am intrat intr-un conflict cu compania pentru ca si ea trebuie sa se supuna codului de conduita pe care il impune angajatilor.

Suntem o țară democratică, membra UE, si oricat ne-am subestima noi, trebuie sa incetam sa ne mai subestimam.

Am fost intrebati daca avem vreo varianta. Nu, nu avem nicio varianta. Pai sunteți nebuni, de ce v-ati bagat in lucrul asta? Simplu, pentru ca nu am avut de ales. Frizerul nu are de ales între a-l tunde pe om și a-i taia urechea. Angajatul la compania de apa nu are de ales între a pune otrava în apa sau nu. Asa e si cu stirile. Dacă sunt trecute prin filtrul comercialului, alea nu mai sunt stiri.

Știam ca vom pierde, dar nu te bagi doar in luptele pe care stii ca le poti castiga, te bagi si in luptele pe care țtii ca trebuie sa le castige cineva, chiar daca nu tu.

Ads

Noi am intrat în chestia asta cu fata la public, altfel jurnalismul nu se poate face. E o meserie prea stresanta, complicata. Sigur, am gresit, chiar si eu am un milion de defecte, dar nu am trădat niciodata publicul. Chiar si atunci când am gresit, am facut-o incercand sa servim publicul.

Nu stim ce se va intampla in continuare, dar inclusiv discutia asta arata că mai exista presa. Anul viitor va fi unul foarte complicat, pentru că Libertatea încerca să fie un ziar echilibrat, fara sa fie perfect. Presa mainstream are o mare problema si dorinta a fost foarte clara, ori o supui, ori dispare. Noi nu am vrut in niciun caz sa acceptam inacceptabilul”, a spus Tolontan, la Rock FM.