Tom Cruise refuză prestigioasa distincție Kennedy Center Honor oferită de Donald Trump

Se pare că Tom Cruise a refuzat să facă parte din primul grup de distinși ai Kennedy Center Honors în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.

Cruise, în vârstă de 63 de ani, a fost invitat, dar a refuzat din cauza „conflictelor de program”, au declarat pentru The Washington Post, miercuri, 13 august, mai mulți angajați actuali și foști ai Kennedy Center. Un purtător de cuvânt al lui Cruise a refuzat să comenteze.

Donald Trump a ales grupul

Trump, în vârstă de 79 de ani, și-a intensificat eforturile de a prelua controlul asupra complexului artistic Kennedy Center la începutul acestui an. George Strait, KISS, Michael Crawford, Gloria Gaynor și Sylvester Stallone fac parte din clasa de onorați pentru 2025. Ceremonia va avea loc pe 7 decembrie și va fi difuzată ulterior pe CBS și transmisă pe Paramount+. În timp ce anunța laureații în Hall of Nations de la Kennedy Center, Trump a declarat că a fost „foarte implicat” în alegerea grupului.

„Aș spune că am fost implicat în proporție de aproximativ 98%. Toți au trecut prin mine”, a spus președintele, potrivit Post. „... Am avut câțiva ‘wokesteri’. Acum avem oameni minunați. Este foarte diferit față de cum era înainte, foarte diferit.”

Cruise urmează totuși să primească un premiu onorific pentru contribuția sa la industria cinematografică înainte de sfârșitul anului 2025. În iunie, Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat că va primi un Oscar onorific la Governors Awards 2025, pe 16 noiembrie.

Debbie Allen și designerul de producție Wynn Thomas vor fi, de asemenea, onorați în acea seară. Dolly Parton va primi Jean Hersholt Humanitarian Award. Cruise a fost nominalizat la Oscar pentru rolurile sale din „Born on the Fourth of July”, „Jerry Maguire” și „Magnolia”, și a primit, de asemenea, o nominalizare la „Best Picture” ca producător al filmului „Top Gun: Maverick”. La începutul verii, a jucat în „Mission: Impossible - The Final Reckoning” și a filmat recent un film încă fără titlu, regizat de Alejandro G. Iñárritu, cu lansare programată în octombrie 2026.

