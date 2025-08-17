Tom Cruise refuză prestigioasa distincție Kennedy Center Honor oferită de Donald Trump

Autor: Andrada Dumitrescu
Duminica, 17 August 2025, ora 20:03
1062 citiri
Tom Cruise refuză prestigioasa distincție Kennedy Center Honor oferită de Donald Trump
Tom Cruise FOTO Facebook/ Tom Cruise

Se pare că Tom Cruise a refuzat să facă parte din primul grup de distinși ai Kennedy Center Honors în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.

Cruise, în vârstă de 63 de ani, a fost invitat, dar a refuzat din cauza „conflictelor de program”, au declarat pentru The Washington Post, miercuri, 13 august, mai mulți angajați actuali și foști ai Kennedy Center. Un purtător de cuvânt al lui Cruise a refuzat să comenteze.

Donald Trump a ales grupul

Trump, în vârstă de 79 de ani, și-a intensificat eforturile de a prelua controlul asupra complexului artistic Kennedy Center la începutul acestui an. George Strait, KISS, Michael Crawford, Gloria Gaynor și Sylvester Stallone fac parte din clasa de onorați pentru 2025. Ceremonia va avea loc pe 7 decembrie și va fi difuzată ulterior pe CBS și transmisă pe Paramount+. În timp ce anunța laureații în Hall of Nations de la Kennedy Center, Trump a declarat că a fost „foarte implicat” în alegerea grupului.

„Aș spune că am fost implicat în proporție de aproximativ 98%. Toți au trecut prin mine”, a spus președintele, potrivit Post. „... Am avut câțiva ‘wokesteri’. Acum avem oameni minunați. Este foarte diferit față de cum era înainte, foarte diferit.”

Cruise urmează totuși să primească un premiu onorific pentru contribuția sa la industria cinematografică înainte de sfârșitul anului 2025. În iunie, Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat că va primi un Oscar onorific la Governors Awards 2025, pe 16 noiembrie.

Debbie Allen și designerul de producție Wynn Thomas vor fi, de asemenea, onorați în acea seară. Dolly Parton va primi Jean Hersholt Humanitarian Award. Cruise a fost nominalizat la Oscar pentru rolurile sale din „Born on the Fourth of July”, „Jerry Maguire” și „Magnolia”, și a primit, de asemenea, o nominalizare la „Best Picture” ca producător al filmului „Top Gun: Maverick”. La începutul verii, a jucat în „Mission: Impossible - The Final Reckoning” și a filmat recent un film încă fără titlu, regizat de Alejandro G. Iñárritu, cu lansare programată în octombrie 2026.

Trump va discuta mai întâi mâine cu Zelenski, apoi cu liderii europeni
Trump va discuta mai întâi mâine cu Zelenski, apoi cu liderii europeni
Președintele american Donald Trump îl va primi, luni, 18 august, mai întâi pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă și va avea o discuție individuală cu acesta, după...
Cum s-ar putea încheia războiul Rusiei împotriva Ucrainei? Două scenarii probabile
Cum s-ar putea încheia războiul Rusiei împotriva Ucrainei? Două scenarii probabile
Summitul recent dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, desfășurat în Alaska, s-a încheiat fără un progres vizibil în direcția păcii în Ucraina. Cu...
#Tom Cruise, #Donald Trump, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber de contract de doua luni si jumatate, Ianis Hagi a ales
Digi24.ro
"Marionetele Kremlinului". Cum sunt instruiti profesorii rusi sa depisteze eventuale "porniri criminale" in randul studentilor straini
DigiSport.ro
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masa!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicușor Dan, după vacanța petrecută în țară: "Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România" VIDEO
  2. Tom Cruise refuză prestigioasa distincție Kennedy Center Honor oferită de Donald Trump
  3. Cinci motive pentru care oamenii riscă totul pentru o aventură. Explicațiile unui terapeut de cuplu: "Renunță brusc la a mai fi perfecți și merg în direcția opusă"
  4. O nouă bacterie descoperită în Marea Neagră este extrem de periculoasă pentru sănătate, mai ales pentru copii. Se formează când apa depășește 20 de grade
  5. Cinci gustări care ard grăsimea de pe burtă mai eficient decât abdomenele
  6. Ce se întâmplă cu colesterolul tău dacă mergi pe jos în fiecare zi
  7. Micul dejun preferat de copii și adulți, asociat cu un risc mai mare de cancer: nu este vorba despre șuncă sau cârnați
  8. Horoscop zilnic. Duminică, 17 august. Zodia care își face prieteni noi
  9. Bancul zilei: Ce face soția unui bărbat
  10. "Am tratat 12 pacienți cu psihoză indusă de inteligența artificială în acest an". Avertismentul unui psihiatru cu experiență