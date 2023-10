Veste neașteptată pentru fanii actorului american Tom Cruise

Următorul film al lui Tom Cruise "Mission: Impossible" părăseşte calendarul de box office din 2024. Cel de-al optulea episod al francizei de acţiune şi spionaj pare să renunţe la a doua parte a titlului său anterior, "Dead Reckoning, Part Two", urmând ca un nou titlu să fie anunţat la o dată ulterioară, scrie The Hollywood Reporter.

Paramount şi Skydance au amânat lansarea filmului pentru 23 mai 2025, după ce anterior fusese anunţată la 28 iunie 2024. Producţia a fost oprită pentru a permite starului Cruise şi distribuţiei să promoveze "Dead Reckoning, Part 1". Apoi, greva SAG-AFTRA a început la jumătatea lunii iulie, ceea ce a însemnat că distribuţia nu s-a putut întoarce la lucru pentru filmul care este regizat de Christopher McQuarrie.

Dacă greva nu va fi rezolvată în următoarele săptămâni, este posibil ca şi mai multe lansări de filme să fie amânate.

"M:I 8" vine după un parcurs anevoios în box office pentru "Dead Reckoning, Part 1", care a fost lansat în iulie şi a avut încasări de 567,5 milioane de dolari la nivel global.

Filmul îl are ca protagonist pe Cruise în rolul agentului FMI Ethan Hunt, iar Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames şi Vanessa Kirby se numără printre cei care se aşteaptă să revină. Franciza "Mission: Impossible" a fost lansată în 1996, bazată pe serialul TV din anii 1960. Este cunoscută pentru filmările în locaţii de pe tot globul şi pentru cel puţin o cascadorie semnată Cruise, care devine adesea piesa centrală a campaniei sale de marketing.

A opta parte din franciză este filmată cu camere Imax şi va rula în cinematografele Imax timp de trei săptămâni. Acest lucru vine după ce "M:I 7" a ieşit rapid din cinematografele Imax din cauza producţiei "Oppenheimer".

Paramount a făcut, de asemenea, mai multe schimbări. "A Quiet Place: Day One" s-a mutat de la 8 martie 2024, la vechea dată de lansare pentru "Dead Reckoning", 28 iunie 2024. Lungmetrajul o are în rolul principal pe Lupita Nyong'o şi se desfăşoară în aceeaşi lume ca şi filmele "A Quiet Place" ale lui John Krasinksi, cunoscute pentru decorurile lor rurale. De data aceasta, publicul vede invazia extraterestră în inima oraşului New York.

Paramount a mutat, de asemenea, lansarea filmului cu Ryan Reynolds şi Krasinski "If" la 17 mai 2024. Între timp, un film fără titlu "Spongebob Squarepants" nu va mai fi lansat la 23 mai 2025, ci în 19 decembrie 2025.

Ads