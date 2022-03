Doliu în lumea muzicală. Membru al grupului The Wanted, Tom Parker a murit la 33 de ani

Tom Parker, cunoscut ca membru al grupului britanico-irlandez The Wanted, a murit la 33 de ani, din cauza unei tumori cerebrale.

Într-un mesaj postat pe contul de Instagram, grupul a anunţat că este "devastat de moartea tragică şi prematură” a lui Tom Parker.

"Tom a fost un soţ uimitor pentru Kelsey şi tată pentru Aurelia şi Bodhi. Era fratele nostru, cuvintele nu pot exprima pierderea şi tristeţea pe care le simţim. Mereu în inimile noastre", a anunţat grupul.

Tom Parker a anunţat în 2020 că a fost diagnosticat, în urma a două atacuri, cu tumoare cerebrală inoperabilă.

În ianuarie 2021, el afirmase că răspunde bine la tratament.

Parker a fondat grupul The Wanted în 2009 împreună cu Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness şi Nathan Sykes. Ei au devenit cunoscuţi în 2010 cu piesa „All Time Low”, care a ajuns pe primul loc în topul britanic al single-urilor. Un alt cântec al grupului, „Glad You Came”, lansat în 2011 împreună cu al doilea album, „Battleground”, a ajuns pe locul al treilea în Billboard Hot 100. Între piesele cunoscute ale grupului se numără „Heart Vacancy”, „Lose My Mind” şi „Chasing the Sun”.

Grupul s-a destrămat în 2014, pentru ca membrii să realizeze proiecte solo. Între altele, Tom Parker a jucat rolul Danny Zuko într-o producţie a musicalului „Grease”.

Trupa s-a reunit în septembrie 2021.

