"Nicio speranţă" Medicii au comunicat starea actorului de la Hollywwod care a suferit un anevrism cerebral

Tom Sizemore nu are nicio speranţă de recuperare după ce a suferit un anevrism cerebral, a spus familia sa, confirmând că va lua o decizie pentru a pune capăt vieţii actorului din "Saving Private Ryan", scrie The Guardian.

Actorul în vârstă de 61 de ani se află în comă în unitatea de terapie intensivă a Centrului Medical Providence Saint Joseph din Los Angeles, de când a fost internat în spital pe 18 februarie.

Luni seara, reprezentantul lui Sizemore, Charles Lago, a emis o declaraţie prin care dezvăluie că nu există nicio şansă pentru recuperarea lui.

"Astăzi, medicii i-au informat familia că nu mai există nicio speranţă şi au recomandat o decizie în acest sens. Familia decide acum chestiunile legate de sfârşitul vieţii şi o nouă declaraţie va fi emisă miercuri”, a spus Lago.

"Cerem intimitate pentru familia lui în această perioadă dificilă şi ei vor să mulţumească tuturor pentru sutele de mesaje de sprijin şi rugăciuni pe care le-au primit”, a adăugat el. „Acesta a fost o perioadă dificilă pentru ei".

Sizemore, care a jucat în filme precum "Salvarea soldatului Ryan", "Heat" şi "Black Hawk Down", a fost găsit inconştient în locuinţa din LA, în jurul orei 2.00 dimineaţa, pe 18 februarie, după ce s-a prăbuşit în urma unui accident vascular cerebral.

Una dintre primele sale apariţii pe marele ecran a fost în filmul lui Oliver Stone din 1989, "Born on the Fourth of July". Mai târziu, a jucat în "Point Break" în 1991, "True Romance" (1993) şi "Natural Born Killers" (1994).

Actorul avea antecedente de abuz de droguri şi confruntări cu forţele de ordine.

Sizemore a fost condamnat pentru violenţă domestică în 2003 împotriva iubitei sale Heidi Fleiss. El a fost arestat în Los Angeles în 2009 pentru presupusa agresiune a unui fost soţ şi din nou în 2011 pentru aceeaşi infracţiune.

În 2005, Sizemore a fost condamnat la câteva luni de închisoare după ce a fost prins în încercarea de a falsifica un test de urină. În 2006, el a pledat că nu contestă utilizarea metamfetaminei în afara unui motel. El a fost arestat din nou în 2007 în timp ce era încă în perioadă de probă pentru deţinere de droguri şi condamnat la 16 luni de închisoare.

Sizemore a vorbit anterior despre lupta sa cu dependenţa, inclusiv despre modul în care a fost internat la dezintoxicare de colegul său Robert De Niro.

