Dezvăluirile fiului lui Mihai Șora: "Mama și tata nu au divorțat niciodată. El a început relația cu Luiza când mama era bolnavă la azil"

Moartea lui Mihai Șora, la 106 ani, a declanșat un război în familia fostului mare om de cultură român.

Cel care a ieșit la atac este Tom Șora, fiul filozofului, stabilit în Germania, care spune că a fost izolat de tatăl său.

Mai mult decât atât, Tom dezvăluie că tatăl său a început relația cu Luiza Palanciuc, deși nu divorțase de mama sa, poeta Mariana Șora, mama celor trei copii ai lui.

„2009, 2010, 2011, să zicem așa, 2012, este o perioadă – a intervenit faptul că mama mea a devenit grav bolnavă, în 2009, și a trebuit să își mute reședința într-un azil îngrijit și a murit în 2011. Vreau să spun că tatăl meu și mama mea nu au divorțat, așa cum se vorbește în unele spații – deci ei nu au divorțat niciodată. Mama mea a fost soția lui tata, deci nu a fost niciun divorț niciodată și, în 2009, deja a început relația cu doamna Palanciuc și asta a fost o problemă pentru noi”, a declarat Tom Șora, în exclusivitate pentru Gândul.

La înmormântarea filozofului, Tom a luat microfonul și a spus: „Am aflat de moartea tatălui meu cu totul întâmplător. O cunoştinţă a surorii mele a citit pe Facebook că a murit tatăl meu, Sora mea, seara, mi-a spus că a murit tatăl nostru. Deci, nu am fost înştiinţat că a murit. Relaţia noastră, a familiei noastre cu tatăl nostru, a fost sistematic împiedicată în ultimii zece ani. Nu am putut lua legătura cu el nici telefonic, nici prin email, eram cenzurat. Acum trei ani am venit neanunţat, spontan, la demonstraţiile din Piaţa Victoriei. Şi în Piaţă am vorbit cu tatăl meu şi, printr-o minune am reuşit să ne întâlnim de două ori într-un local, nu acasă, şi a fost cred că destul de bine. Am sperat că relaţia se va normaliza”

Ads

Câteva zile mai târziu a venit replica Luizei Palanciuc, femeia mai tânără cu 56 de ani alături de care a trăit Mihai Șora în ultimii ani și despre care se știa că îi este soție.

„Tom Şora a minţit spunând că nu a fost lăsat să vorbească la telefon cu tatăl lui. Tom Şora, ca şi sora lui, Sanda Şora, nu i-au telefonat, pur şi simplu, lui Mihai Şora ani la rând - nici chiar de Sărbători sau de ziua lui, când a împlinit o sută de ani”, a scris pe Facebook Luiza-Palanciuc.

Adevărat motiv al războiului dintre cei doi este moștenirea lui Mihai Șora. Acesta ar avea o avere de aproximativ un milion de euro, pe care i-ar fi lăsat-o Luizei, fapt care nu-i convine deloc fiului. El va încerca să obțină în instanță o parte din avere, discursul său de la înmormântare fiind începutului acestui demers.

Ads