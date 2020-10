Deputatii PNL Toma Petcu si Andrei Alexandru s-au infectat cu COVID. Cei doi au participat la o nunta, insa spun ca nu de acolo ar fi luat virusul

"Suntem nevoiti sa facem cateva precizari ca urmare a informatiilor aparute pe unele canale media.Impreuna cu colegul meu, Andrei Alexandru, suntem internati intr-un spital COVID, pe sectie si urmam schema de tratament prescrisa de medici. Amandoi suntem in stare foarte buna, nu mai avem febra, iar saturatia de oxigen este in limitele normale. Nici eu, nici colegul meu NU am suferit complicatii care sa faca necesara internare intr-o sectie de terapie intensiva, asa cum eronat s-a prezentat spatiul public.Legat de sursa imbolnavirii, avem incredere ca medicii o vor stabili ca urmare a anchetei epidemiologice.Noi consideram insa ca era imposibil ca vreunul dintre noi sa fi contractat virusul la nunta din Letca Noua, in primul rand pentru ca acest eveniment a avut loc pe data de 3 Octombrie, iar colegul meu Andrei Alexandru a dezvoltat primele simptome pe 11 octombrie la 8 zile diferenta si la scurt timp dupa ce copilul sau si bona acestuia au fost depistati pozitiv. Ulterior, pe data 13 si eu am avut simptome specifice COVID-19, asa ca am decis sa ma testez.In plus, nunta respectiva s-a desfasurat atat in interiorul unui restaurant cat si pe terasa acestuia cu pastrarea distantei intre mese. Noi am stat, pentru scurt timp, in aer liber, la terasa doar pentru a-i saluta pe cativa dintre nuntasi, iar apoi ne-am retras.Un alt motiv pentru care nu credem ca ne-am imbolnavit acolo este faptul ca din cunostintele noastre nici un alt participant la nunta nu a fost diagnosticat pozitiv cu noul Coronavirus", precizeaza, intr-un comunicat de presa, Toma Petcu.