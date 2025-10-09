Povestea de film a lui Tomas Brolin, egalul lui Hagi din 1994: suedezul vinde mopuri cu autograf

În clasamentul Balonului de Aur din 1994, suedezul Tomas Brolin a ieșit pe locul 4 la egalitate cu Gheorghe Hagi.

Tomas Brolin a fost o figură aparte în fotbalul suedez. Dacă mai toți colegii lui erau înalți și atletici, mijlocașul era cel care cânta la pian.

Puțină lume își mai amintește că în meciul de coșmar al României de la Campionatul Mondial din 1994, Brolin a fost cel care a deschis scorul, după o schemă perfect executată a naționalei suedeze. Mijlocașul a stat în zidul României, apoi a plecat prin spatele jucătorilor români și l-a învins pe Prunea cu un șut sub bară.

După ce au trecut de România la lovituri de departajare (2-2 după prelungiri), scandinavii au mers mai departe în semifinale, fiind învinși de Brazilia.

În acel an, Tomas Brolin a fost al patrulea cel mai votat jucător la Balonul de Aur din 1994, acumulând 68 de puncte, la fel ca Gheorghe Hagi. Pe primele trei locuri în clasamentul acelui an (care cuprindea doar fotbaliști europeni) s-au clasat Hristo Stoicikov, Roberto Baggio și Paolo Maldini.

În afara echipelor locale, Brolin a jucat pentru Parma, Leeds United și Crystal Palace. S-a retras din fotbal la doar 28 de ani („toată lumea spune că 28 de ani e prea devreme să te retragi, dar depinde ce ai făcut în acei 28 de ani ca fotbalist. Eu am făcut destule”),

Ads

După retragerea din fotbal, Tomas Brolin s-a dedicat afacerilor și s-a întors în Suedia, unde, pentru o perioadă, a deținut un restaurant italo-suedez numit Undici (în italiană „11”, numărul pe care îl purta la Parma). Restaurantul a fost însă amendat de mai multe ori pentru că a permis consumul de alcool de către minori.

Brolin a investit, de asemenea, în imobiliare și a apărut și într-un videoclip al lui Dr. Alban, alături de alte vedete sportive suedeze, printre care Björn Borg.

După ce l-a cunoscut pe Goran Edlund, a decis să investească pe piața aspiratoarelor, prin compania Twinner. Și acum, Brolin vinde mopuri de spălat pe jos (care se pot atașa de aspiratoare) cu autograf.

Ads

S-a iubit cu Miss Suedia și a jucat poker profesionist

În 2001, fosta sa iubită de lungă durată, Susan Hardenborg, a născut primul copil al lui Brolin, un băiat pe nume Sebastian. Cei doi s-au despărțit înainte de naștere, dar au rămas în relații bune.

După aceea, Brolin a cunoscut-o pe Annika Duckmark, fosta Miss Suedia și prezentatoare TV, la sfârșitul anului 2000; cei doi s-au căsătorit, însă au divorțat în 2006.

Începând cu 2006, Brolin a devenit un jucător activ de poker, participând la World Series of Poker și la Football & Poker Legends Cup, organizată de PartyPoker.com. A concurat regulat și în European Poker Tour al PokerStars.com, unde a obținut două clasări pe locuri premiate — locul 23 la Praga și locul 38 la Monte Carlo, în cadrul sezonului 4.

Din 2013, Tomas Brolin este căsătorit cu Marielle, alături de care a viztat recent clubul său de suflet, Parma, la care a jucat între 1990 și 1995 și pentru o scurtă perioadă în 1997.

Ads