Jucătorul care a ajuns pentru prima dată în sferturi la Roland Garros și-a pierdut sora în urmă cu un an: "Îi cer mereu să mă ajute"

Tomás Etcheverry s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros 2023, cel mai bun rezultat al carierei sale sportive, și nu și-a putut stăpâni emoțiile.

Argentinianul l-a învins în trei seturi pe japonezul Yoshihito Nishioka și a ajuns în sferturile de finală de la French Open fără set pierdut.

"Îi cer mereu surorii mele putere și ea îmi dă mereu putere", a declarat Etcheverry pentru ESPN după victorie. Sora ei Magalí a murit la vârsta de 32 de ani, în septembrie anul trecut, după ce s-a luptat cu cancerul la sân.

"Într-un moment important am spus Magui ajută-mă te rog.M-a ajutat și am reușit un as", a spus jucătorul argentinian, care va evolua în sferturi cu germanul Alexander Zverev.