Stupoare la Wimbledon! O jucătoare s-a enervat după ce a fost întrebată de fostul iubit

Presa a enervat-o teribil pe australianca Alja Tomljenovici, una dintre cele mai frumoase jucătoare din circuit.

Ea a pierdut în sferturi contra Elenei Rybakina, care ulterior a eliminat-o pe Simona Halep, și s-a enervat teribil la conferința de presă, după ce un jurnalist a întrebat-o dacă a fost agresată vreodată de fostul iubit, nimeni altul decât conaționalul ei Nick Kyrgios.

„Sunt dezamăgiă că după un meci de două ore jucat în sferturile de finală, prima întrebare pe care jurnalistul mi-a adresat-o a foste despre fostul iubit! A insistat să discutăm pe marginea subiectului și nu m-a întrebat nimic despre meci! Mă bucur că acum apar articole despre asta. Fiți mai buni!”, a reacționat Tomljanovic, după incident.

Întrebarea jurnalistului a venit în contextul în care Kyrgios va fi nevoit să se prezinte la tribunal, peste o lună, după ce a fost acuzat de abuz de către fosta sa prietenă, Chiara Passar.

„Scuze că te întreb! Ești la curent cu acuzațiile care i se aduc lui Nick Kyrgios! Cum a fost experiența ta alături de el?”, a fost întrebarea, care a enervat-o pe Tomljenovici, care tip de doi ani a fost iubita lui Kyrgios.

Alja Tomljenovici a avut, după despărțirea de Kyrgios, o relație cu un alt tenismen, italianul Matteo Berrettini, de care s-a despărțit de curând.

Quite disappointing that after almost 2 hours of playing my quarterfinals that that was the first question the journalist chose to ask me, and never proceeded to ask anything match related. Glad to see headlines mostly about that now. Do better 😤 https://t.co/ygoUDe1XBb