Toni Greblă, președintele Autorității Electorale Permanente, acuzat și-a mărit singur salariul cu mii de euro lunar. Ce suma vrea Curtea de Conturi să recupereze

Controversatul președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă datorează zeci de mii de euro prin venituri salariale și diurne mărite ilegal, potrivit Curții de Conturi. El și-ar fi mărit singur veniturile încă din 2023, de la preluarea funcției.

Ajuns la șefia AEP la propunerea PSD și cu acordul PNL, Toni Greblă a încasat din salariu și pensia specială peste 700.000 de lei (140.000 de euro) în 2023. Curtea de Conturi îi solicită însă returnarea sumei de 24.000 euro, rezultată din mărirea veniturilor față de fostul director chiar din prima zi.

Greblă a semnat un act prin care și-a dublat practic salariul la numirea în funcție și a încasat de la Autoritatea Electorală Permanentă aproximativ 6.000 euro pentru fiecare lună lucrată în 2023, arată o investigație snoop.ro.

Președintele Autorității Electorale Permanente dă vina pe fostul director al instituției Constantin-Florin Mitulețu-Buică și spune că a semnat un angajament de plată față de Curtea de Conturi prin care restituie banii încasați ilegal.

„A fost o eroare pe care a făcut-o fostul secretar general de atunci. Eu am primit decizia în ziua în care am fost numit, fără să mă uit de unde vine asta. Am crezut că așa este”, susține Toni Greblă.

Fostul director al AEP, care a ocupat funcția de secretar general al instituției după instalarea lui Greblă, susține însă că nu este responsabil de calculul salariilor. Mitulețu-Buică a informat procurorii în februarie 2024 cu privire la veniturile crescute ilegal.

„Ca secretar general am primit documentele la semnat, fără a calcula eu, ci Anca Dumitru, director resurse umane. La o lună după calculul salariului președintelui, am chemat-o pe persoana responsabilă, Anca Dumitru, și i-am explicat că potrivit dispozițiilor legale au calculat greșit salariul președintelui AEP. Ea a zis că a avut discuții cu președintele Autorității Electorale Permanente și dumnealui i-a spus că așa se calculează salariul în plată la momentul în care a fost angajat și nu se aplică retroactiv interdicția de a majora indemnizațiile demnitarilor”, a explicat Florin Mitulețu-Buică.

Responsabil pentru organizarea alegerilor locale și europarlamentare din 9 iunie, lui Toni Greblă i s-a cerut în mod repetat demisia de către USR, PMP, Forța Democrată și REPER atât pentru incidentul din aprilie 2024, când o breșă de securitate a expus datele personale ale experților electorali, cât și după controversele din luna iunie.

