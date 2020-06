Doi oameni cheie din guvernul Dancila, Toni Grebla si judecatoarea Mariana Mot, in carti pentru functii de conducere in Consiliul Legislativ

Grebla, om de baza in echipa Dancila

Cine este Mariana Mot

Ziare.

com

Sunt doua functii vacanta la Consiliul Legislativ, cea de presedinte a Sectiei de drept public si de presedinte a Sectiei de drept privat in cadrul Consiliului Legislativ.Comisiile juridice ale Senatului si Camerei Deputatilor au acordat luni, dupa audiere, aviz favorabil celor sase candidati inscrisi pentru cele doua functii.1. Mot Sofia Mariana;2. Marin Eugenia;;3. Raducu Olimpia Louysse.1. Grebla Toni;2. Diaconu Elena.3. Marinescu Maria Raluca.Consiliul Legislativ este un organ consultativ de specialitate al Parlamentului Romaniei, care are sarcina de a aviza proiectele de acte normative in vederea sistematizarii, unificarii si coordonarii intregii legislatii si de a tine evidenta oficiala a legislatiei Romaniei.Fost judecator constitutional, Toni Grebla a ocupat functia de secretar general al Guvernului in guvernul condus de Viorica Dancila . El a fost numit in septembrie 2018 si a fost eliberat din functie in noimebrie 2019.Toni Grebla a fost senator in Parlamentul Romaniei in legislatura 2008-2012 din partea PSD si reales la alegerile legislative din 2012 ca senator de Gorj. El a fost numit de Senat ca judecator al Curtii Constitutionale la data de 18 decembrie 2013, dar a demisionat pe fondul acuzatiilor facute de DNA impotriva sa.In iunie 2019, Inalta Curte a decis achitarea definitive a lui Toni Grebla pentru acuzatiile de coruptie aduse de procurorii DNA . Si ceilalti inculpati din dosar au fost achitati de completul de 5 judecatori.Mariana Mot, judecator la Curtea de Apel Craiova, a fost adusa in minister in ianuarie 2017, inainte de adoptarea OUG 13/2017, de fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache . Ea a ramas in functie pe tot mandatul ministerial al lui Tudorel Toader Mariana Mot este mama fostului deputat PSD Emil Mot, actual primar al orasului Slatina. Emil Mot a ajuns deputat PSD in 2012, gratie baronului PSD Olt, Paul Stanescu , in prezent vicepremier.Pe de alta parte, mass-media a dezvaluit ca Mariana Mot ar fi nasa lui Judecator, unul dintre baietii interlopului Bercea Mondialu. In mai 2019, Mariana Mot si-a depus candidatura pentru un post de inspector judiciar.