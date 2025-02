Revocarea lui Toni Greblă. Cum a explicat neregulile din campania lui Călin Georgescu

Vineri, 28 februarie, membrii comisiilor juridice ale Camerei Deputaților și Senatului l-au audiat pe Toni Greblă, președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), în cadrul procedurii de revocare din funcție. Cererea de demitere a acestuia a fost aprobată cu 39 de voturi „pentru” și 4 „contra” și urmează să fie supusă unui vot în plenul comun al celor două camere ale Parlamentului.

În cadrul ședinței, care a fost deschisă presei, Toni Greblă și-a prezentat punctul de vedere și a respins acuzațiile care i se aduc. Printre cele mai discutate subiecte în cadrul audierii s-a numărat campania de care a beneficiat Călin Georgescu la alegerile prezidențiale și declarația de zero cheltuieli depusă de acesta.

„Am solicitat ANAF-ului să facă verificări dacă cumva din încrucișarea unor facturi ar putea să apară și numele candidatului sau mandatarului în vreo tranzacție. Am solicitat Parchetului General să facă verificări despre o sesizare primită, conform căreia în mediul online au apărut articole pulicitare electorale neînregistrate. Am solicitat polițiilor județene din câteva județe, în măsură în care au fost găsite afișe electorale, cu rugămintea să se identifice imprimeria în care au fost realizate și să se vadă cine a plătit.

Am solicitat unor televiziuni care au difuzat in calupul de publicitate gratuită să verifice cum au ajuns în posesia lor, televiziunile ne-au răspuns că așa au fost primite și ele le-au difuzat ca atare, am identificat producătorul și ne-a răspuns că materialul a fost realizat de 5 sau 6 angajați ai societății respectiv peste orele de program și nu au fost plătiți ci ei au lucrat în calitate de voluntari, motiv pentru care am înaintat la Parchetul General toate aceste răspunsuri pentru a face verificări cu alte mijloace pe care le au la îndemână organele de urmărire penală”, a spus Toni Greblă după audieri, în fața presei.

Toni Greblă: „Îmi este teamă că exemplul dat cu mine va slăbi alte instituții ale statului implicate în procesul electoral”

Toni Greblă a exprimat îngrijorarea că revocarea sa ar putea crea un precedent periculos care ar afecta întregul sistem instituțional al statului.

„Tare îmi este teamă că exemplul care va fi dat cu mine va duce la slăbirea activității celorlalte instituții ale statului implicate în procesul electoral, iar un președinte interimar al AEP nu cred că este cea mai bună soluție”, a mai spus Toni Greblă.

