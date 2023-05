Mesajul sec al lui Toni Iuruc, fostul soț al Simonei Halep, după noile acuzații îndreptate împotriva ei

Ultimul an pare cu adevărat de coșmar pentru Simona Halep, care a bifat nu doar un scandal de dopaj, ci și divorțul de soț, cu numai două luni înainte de nunta fastuoasă, care fusese programată la Sinaia.

Relațiile dintre ea și Toni Iuruc s-au răcit evident după despărțirea lor, iar acum fostul soț pare chiar dezinteresat de soarta Simonei, care trece prin momente foarte grele.

“Nu am nicio calitate să comentez. Are oameni specializați lângă ea. Ea știe cel mai bine ce face. Este singurul lucru pe care pot să-l spun”, a spus Toni Iuruc, potrivit cancan.ro.

Deși acum câteva luni, el avea aceeași calitate, de fost soț al sportivei, Iuruc a afirmat atunci altceva: “Oamenii au o strategie de apărare de top, nu vreau să zic ceva care ar putea să înrăutățească situația… Un gând bun, normal, ca orice om, ca orice român, dar doar atât. Are o echipă de avocați. De la un anumit nivel încolo, ea este singura care poate să răspundă. Nu ne jucăm, sunt chestii serioase. Noi, ce-am avut de zis am zis. De la început am susținut-o cu toată dragostea, dar de acum încolo treaba e mult mai serioasă. Trebuie ca doar ea și cu echipa de avocați, conform strategiilor, să comunice. Restul, de pe lângă, ar trebui să-i lăsăm pe ei în pace, să-și facă treaba”, a precizat, în noiembrie, Toni Iuruc.