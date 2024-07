S-a retras din fotbal după Euro 2024 și fuge din Germania natală: ”Nu mai e țara de acum 10 ani”

Mijlocaşul Toni Kroos (34 de ani) şi-a încheiat, vineri, fabuloasa carieră acasă, în Germania, cu o înfrângere în faţa Spaniei, în sferturile de finală ale Euro 2024. Dar mijlocaşul nu va rămâne pentru mult timp în ţara sa natală.

Vorbind la podcastul Lanz & Precht al ZDF, fostul jucător al lui Real Madrid a explicat că va rămâne în Spania, unde locuieşte de zece ani.

Campionul mondial din 2014 regretă unele dintre efectele imigraţiei masive în ţara sa, lăudând în acelaşi timp beneficiile acesteia.

"Germania nu mai este ţara care era acum 10 ani, când am plecat", a spus el. "Indiferent că vorbim de 2006 sau astăzi, mulţi oameni au fost primiţi cu braţele deschise. Cred că asta este senzaţional. Chiar cred că este minunat, dar cred că a scăpat prea mult de sub control. Cred că nu am reuşit să valorificăm această abordare sau idee fundamental foarte pozitivă, pe care o susţin în proporţie de o mie la sută, deoarece cred că este senzaţional că oamenii vin la noi din afară şi sunt fericiţi."

Dar fostul jucător de la Bayern Munchen (2007-2014) a continuat: "Cred că pur şi simplu am subestimat această idee şi, în cele din urmă, a fost pur şi simplu necontrolată. Şi este clar că, atunci când vin mulţi oameni, există întotdeauna un procent, la fel ca printre germani, care nu ne fac bine şi nu-şi fac bine. La fel se întâmplă şi cu mulţi dintre oamenii care vin; dacă nu poţi face distincţia între cei care nu ne fac niciun bine, atunci totul devine dificil în cele din urmă. Şi, bineînţeles, atitudinea germanilor va fi întotdeauna mai divizată în această privinţă, chiar dacă ideea de bază a venirii oamenilor, de care, evident, avem şi noi nevoie, prezenţa lor aici, este uimitoare şi bună".

El îşi încheie argumentaţia cu un exemplu. "Dacă m-ar întreba cineva dacă aş prefera să-mi las fiica să iasă în oraş la ora 23:00 în Spania sau într-un mare oraş german, aş spune Spania. Probabil că nu ar avea atâtea probleme. Asta nu înseamnă că nu există probleme şi în Spania".

