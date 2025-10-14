Toni Neacșu, acuzații grave la adresa lui Dan Tapalagă: „Abuzuri, orori judiciare și controlul societății prin teroare juridică”. Ce spune avocatul despre soția jurnalistului

Marti, 14 Octombrie 2025, ora 11:25
Avocatul Toni Neacșu, jurnalistul Dan Tapalagă / FOTO: Antena 3, G4Media

Avocatul Toni Neacșu a reacționat dur în social media, după ce jurnalistul Dan Tapalagă, de la G4Media, a declarat că „justiția a devenit o oligarhie instituțională”. În opinia fostului judecător, articolul ziaristului reprezintă „un nou atac împotriva independenței justiției”.

Din punctul de vedere al lu Toni Neacșu, Dan Tapalagă dorește ca justiția să devină tot mai controlată din punct de vedere politic, contrar respectării principiilor statului de drept. „Deși tot textul a fost scris pentru a strecura un singur apel – schimbați din nou legile justiției, pretextul sunt iarăși pensiile speciale”, a afirmat Neacșu într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui Neacșu, critica jurnalistului ar putea fi considerată mai credibilă dacă Tapalagă nu ar fi omis să menționeze situația personală a propriei soții, „doamna judecător Monica Niculescu, fost șef de cabinet al Monicăi Macovei, ieșită la pensie la 50 de ani, în 2021, cu o pensie de peste 5.500 de euro”.

Astfel, în opinia lui Neacșu, jurnalistul ar urmări, de fapt, să reactiveze discursul anti-magistrați și să justifice o nouă intervenție politică în domeniul justiției.

„Toate ororile justiției din perioada deceniului negru al binomului DNA-SRI au fost făcute cu ajutorul unor judecători și procurori. Mare parte dintre aceștia au ieșit natural din sistem după ce justiția s-a eliberat de politicieni și servicii”, a scris avocatul.

„Visul lor se numește acum Nicușor Dan, de la care se așteaptă să se pună în fruntea unei restaurații a abuzului, a ororilor judiciare și a controlului societății prin teroare juridică”, a mai spus Neacșu.

În opinia lui Neacșu, Tapalagă susține abuzurile comise asupra justiției.

„Sunt acei judecători și procurori care protestau față de orice intervenție a Curții Constituționale menită să readucă normalitatea, care refuzau să aplice hotărârile obligatorii ale instanțelor supreme, care trimiteau scrisori alarmiste Comisiei Europene și apărau puterea DNA de a șantaja magistrați”, a declarat avocatul.

Neacșu consideră că actuala conducere a sistemului judiciar, formată în jurul Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) și al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a reușit să consolideze o justiție independentă de factorul politic și de influențele serviciilor de informații.

Acuzațiile lui Dan Tapalagă la adresa judecătorilor și procurorilor din România: „Justiția s-a transformat într-o putere suverană, lipsită de control”

În editorialul său, Dan Tapalagă a transmis că „justiția s-a transformat într-o putere suverană, lipsită de control, care a degenerat într-o oligarhie instituțională”, iar magistrații ar fi prioritizat interesele financiare în detrimentul responsabilității profesionale.

Jurnalistul și-a exprimat punctul de vedere prin intermediul unui video.

„În România, justiția a devenit o putere suverană, nu mai reprezintă o putere separată. Iar acolo unde suveranitatea scapă de orice control, se naște oligarhia. Magistrații și-au dedicat cariera în ultimii ani privilegiilor financiare care le-au fost acordate sau pe care și le-au acordat singuri prin hotărâri judecătorești, ajungând in situația de a se pensiona cu o vechime de doar 25 de ani și cu pensii mai mari decât salariile. Atunci când guvernul a intervenit legislativ pentru a corecta această autoguvernare lipsită de orice răspundere, magistrații au intrat în grevă”, a notat ziaristul, pe G4Media.

Totodată, Tapalagă este de părere că marile parchete din România nu au înregistrat performanțe notabile, la fel și instanțele superioare, pe fondul menținerii „privilegiilor” din sistemul judiciar.

