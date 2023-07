A murit Tony Bennett: Legendarul cântăreț avea 96 de ani

Cântărețul Tony Bennett a murit vineri, 21 iulie, la vârsta de 96 de ani.

Artistul avea 96 de ani și suferea de Alzheimer, muzica rămânând singurul lucru care-l conecta în prezent, scrie BBC.

A vândut milioane de albume și a câștigat 20 de Grammy-uri, inclusiv unul pentru întreaga carieră.

Bennett rămâne în istoria muzicală cu nenumărate de melodii și concerte memorabile cu Frank Sinatra sau Aretha Franklin, pe care le-a oferit lumii de-a lungul unei cariere de 7 decenii.

Printre cele mai cunoscute cântece ale sale se numără „The Way You Look Tonight”, „Body and Soul” sau „(I Left My Heart) In San Francisco”.

Legendar rămâne și concertul din 2014 cu Lady Gaga. Deja afectat grav de Alzheimer, Bennett duce fără probleme un concert întreg, emoționând o întreagă lume.

Ads