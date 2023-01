Topul celor mai buni 200 cântăreți din istorie. Michael Jackson nu apare în primii 50, iar Celine Dion lipsește complet: "E o crimă. Am sunat la poliție"

Revista americană Rolling Stone a publicat lista celor mai buni 200 de cântăreţi din lume. Michael Jackson este absent din Top 50, Taylor Swift mai bine clasată ca Aguilera şi Barbra Streisand, iar Céline Dion a fost omisă, stârnind indignarea internauţilor.

Pe mulţi internauţi, clasamentul "celor 200 cei mai buni cântăreţi din toate timpurile", publicat duminică de Rolling Stone, i-a indignat. "L-au retrogradat pe Michael Jackson pe locul 86?! Şi Céline Dion nu apare deloc?!", a întrebat pe Twitter actriţa Yvette Nicole Brown, star în serialul "Community".

They got THE @MichaelJackson way down at EIGHTY-SIX?! and no @CelineDion at ALL?!

Shoot, the way MJ sang #WithAChildsHeart when he was a CHILD makes him top three at the least and if Celine Dion isn’t in the Top Ten at the LEAST what are we really doing?!

Damn @RollingStone. https://t.co/IPTVTYbVPg