Topul celor mai aşteptate filme în 2025. Când vor putea fi văzute în cinematografe

Lista de filme de anul viitor promite să mulţumească un public cât mai divers. Cu un amestec de reboot-uri de benzi desenate foarte aşteptate, adaptări din romane de succes şi continuări ale unor proiecte originale de la regizori notabili, producătorii speră ca în 2025 să continue să aducă publicul înapoi la cinematografe, conform Variety.

Marvel pregăteşte „Captain America: Brave New World”, „Thunderbolts” sau „The Fantastic Four: First steps”. Alte francize blockbuster revin, inclusiv „Jurassic World Rebirth”, „Superman” şi „Five Nights at Freddy's 2”.

Filme precum „Paddington in Peru”, „A Minecraft Movie”, „Elio”, „Zootopia 2” şi „The SpongeBob Movie: Search for Squareparents” îşi propun să aducă la cinema atât copiii, cât şi părinţii. Fanii muzicalului se pot aştepta să vadă „Wicked: Part Two” de Ziua Recunoştinţei.

Printre regizorii notabili care vor lansa filme se numără Paul Thomas Anderson (cu un nou proiect fără titlu), Yorgos Lanthimos cu „Bugonia”, Bong Joon-ho cu „Mickey 17”, James Cameron cu cel de-al treilea film „Avatar”, Danny Boyle cu „28 Years Later” şi James Gunn cu noua sa abordare a lui „Superman” care dă startul unei noi ere a filmelor DC.

„Captain America: Brave New World” - 14 februarie

Această nouă abordare a primului supererou Marvel, regizată de Julius Onah, marchează primul film Captain America de la plecarea lui Chris Evans. Este rândul lui Sam Wilson (Anthony Mackie) să se ridice la înălţimea numelui, deoarece se află în mijlocul unui dezastru internaţional şi trebuie să îl protejeze pe preşedinte (Harrison Ford), care se întâmplă să fie şi Hulk cel Roşu. Din distribuţie mai fac parte Rosa Salazar în rolul lui Diamondback şi Liv Tyler în rolul lui Betty Ross.

„Paddington in Peru” - 14 februarie

Cel de-al treilea film „Paddington” îl urmăreşte pe simpaticul urs englez la o Casă pentru Urşi Pensionaţi din jungla amazoniană peruană, în timp ce călătoreşte pentru a o găsi pe mătuşa pierdută Lucy. Cea mai mare parte a distribuţiei rămâne aceeaşi, cu Ben Whishaw în rolul lui Paddington şi Emily Mortimer şi Hugh Bonneville în rolul domnului şi doamnei Brown, precum şi Olivia Colman şi Antonio Banderas.

„Mickey 17” - 7 martie

Robert Pattinson joacă rolul călătorului spaţial Mickey 17 în thrillerul SF al lui Bong Joon-ho. Mickey, un angajat „de unică folosinţă”, este trimis într-o misiune mortală de colonizare a lumii de gheaţă Niflheim. Când un angajat moare, el este clonat cu amintirile călătorului care îl precede. Mark Ruffalo şi Toni Collette sunt coprotagonişti.

„Snow White” - 21 martie

Versiunea live-action a clasicului Disney din 1937 ajunge în sfârşit în cinematografe după ce lansarea sa iniţială a fost amânată din cauza grevei. Regizat de Marc Webb, filmul îi are în distribuţie pe Rachel Zegler în rolul Alba ca Zăpada, Gal Gadot în rolul Reginei Malefice şi Patrick Page în rolul Oglinzii. Andrew Burnap îl va interpreta pe Jonathan, o versiune a prinţului original. Fantezia muzicală este scrisă de Greta Gerwig şi Erin Cressida Wilson.

„A Minecraft Movie” - 4 aprilie

Lungmetrajul semi-animat al lui Jared Hess se bazează pe jocul video extrem de popular. Filmul urmăreşte patru „inadaptaţi”: Jason Momoa, Emma Myers („Wednesday”), Danielle Brooks („Orange is the New Black”) şi Sebastian Eugene Hansen, care sunt transportaţi într-o ţară a minunilor ciudat de simetrică. La sosirea lor, ei îl întâlnesc pe Steve (Jack Black), pornind împreună într-o serie de aventuri pentru a se întoarce acasă.

„Thunderbolts” - 2 mai

Noua poveste a antieroilor Marvel urmăreşte un grup de răufăcători recrutaţi să lucreze pentru guvernul SUA. Noul film de acţiune este regizat de Jake Schreier („Beef”), cu Florence Pugh în rolul Văduvei Negre Yelena Belova, Sebastian Stan în rolul lui Bucky Barnes, David Harbour în rolul lui Alexei Shostakov, Lewis Pullman în rolul lui Robert Reynolds, Wyatt Russell în rolul lui John Walker şi Julia Louis-Dreyfus în rolul unui agent american.

„Mission: Impossible - The Final Reckoning” - 23 mai

Ethan Hunt şi FMI încheie actualul capitol al francizei cu „Mission: Impossible - The Final Reckoning”. Filmat în acelaşi timp cu predecesorul său, pelicula îl are ca protagonist pe Tom Cruise în rolul unui agent secret renegat, aflat într-o cursă contra cronometru pentru a salva lumea de AI-ul malefic. Cruise se află în fruntea unei distribuţii de staruri ai francizei, printre care Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg, Hayley Atwell şi Vanessa Kirby, alături de Holt McCallany şi Hannah Waddingham.

„Lilo & Stitch” - 23 mai

Experimentul 626 va fi din nou dezlănţuit când „Lilo & Stitch”, remake-ul live-action al clasicului animat Disney din 2002, va ajunge în cinematografe. Regizat de Dean Fleischer Camp, filmul o prezintă pe Maia Kealoha în rolul lui Lilo, o fată hawaiiană singuratică care se împrieteneşte cu un extraterestru care a aterizat forţat pe Pământ, după ce l-a confundat cu un „câine urât”. Sydney Agudong o va interpreta pe sora mai mare a lui Lilo, Nani, în timp ce Billy Magnussen şi Zach Galifinakis îi vor juca pe Pleakley şi Jumba, o pereche de extratereştri care îl vânează pe Stitch.

„Karate Kid: Legends” - 30 mai

„Karate Kid: Legends” îi reuneşte pe starurile francizei Ralph Macchio în rolul lui Daniel LaRusso şi Jackie Chan în rolul domnului Han, cu un nou elev interpretat de Ben Wang. Daniel şi domnul Han vor trebui să facă echipă. Filmul este regizat de Jonathan Entwistle (Netflix's „I Am Not Okay With This”) cu un scenariu de Rob Lieber („Peter Rabbit”).

„Ballerina” - 6 iunie

Spinoff-ul „John Wick” o va urmări pe Ana de Armas în rolul unui asasin antrenat în tradiţiile romilor Ruska. Cel mai recent lungmetraj al francizei, „John Wick: Chapter 4”, a devenit filmul cu cele mai mari încasări din seria de acţiune, obţinând şi aprecierea criticilor, cu un scor de 95% Fresh pe Rotten Tomatoes. Keanu Reeves îşi va relua rolul John Wick în filmul de acţiune spinoff, alături de Anjelica Huston, Gabriel Byrne, regretatul Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus şi Ian McShane.

„Elio” - 13 iunie

Cel mai recent film original al Pixar este „Elio”. Regizat de Domee Shi şi Madaline Sharafian (aceasta din urmă îşi face debutul regizoral), filmul urmăreşte un copil de 11 ani obsedat de spaţiu (Yonas Kibreab) care este teleportat la o organizaţie interplanetară şi confundat cu liderul Pământului. Vocile personajelor vor fi interpretate de Jameela Jamil, Zoe Saldaña şi Brad Garrett.

„How to Train Your Dragon” - 13 iunie

La 15 ani după ce primul film „How to Train Your Dragon” a ajuns în cinematografe, îndrăgita franciză animată Dreamworks face saltul la acţiunea live în acest remake de fantezie/ aventură. Scrisă şi produsă de Dean DeBlois (scenaristul primelor trei filme de animaţie „HTTYD”), această reimaginare live action îl are ca protagonist pe Mason Thomas în rolul lui Hiccup, un adolescent nordic neadaptat care se împrieteneşte cu un dragon, Toothless, şi se luptă să se integreze în ciuda faptului că tatăl său (Gerard Butler) este şeful clanului. Filmul o are în distribuţie şi pe Nico Parker în rolul lui Astrid.

„28 Years Later” - 20 iunie

La aproape un deceniu după ce a jucat pentru prima dată în filmul cu zombi al lui Danny Boyle şi Alex Garland, devenit emblematic, Cillian Murphy se întoarce la franciză. Cel de-al treilea film din serie şi primul dintr-o nouă trilogie, „28 Years Later” îl are pe Murphy în rolul lui Jim, un curier pe bicicletă care se luptă să supravieţuiască unei apocalipse zombie. Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes şi Erin Kellyman joacă, de asemenea, în acest film.

„F1” - 27 iunie

În urma unui lung proces de casting şi a filmărilor, care au avut loc în timpul Marelui Premiu al Marii Britanii din 2023, filmul lui Brad Pitt „F1”, o dramă de curse, ajunge în sfârşit în cinematografe. Filmul îl prezintă pe Pitt în rolul lui Sonny Hayes, un pilot de Formula 1 chemat de la pensie pentru a fi mentorul unui începător prodigios (Damson Idris). Pe lângă Pit şi Idris, toate cele 10 echipe de Formula 1 din viaţa reală şi piloţii lor vor apărea în „F1” în rolurile lor.

„M3GAN 2.0” - 27 iunie

În „M3GAN 2.0”, Allison Williams şi Violet McGraw îşi reiau rolurile Gemma şi Cady, o mătuşă şi o nepoată care îşi unesc forţele pentru a se lupta cu o păpuşă inteligentă artificial (Amie Donald, Jenna Davis). Akela Cooper şi Gerard Johnstone revin, de asemenea, în calitate de scenarist şi regizor.

„Jurassic World Rebirth” - 2 iulie

Cea mai nouă apariţie în franciza „Jurassic World” îi are în rolurile principale pe Scarlett Johansson, Jonathan Bailey şi Mahershala Ali. Cu Gareth Edwards („Rogue One: A Star Wars Story”) regizând un scenariu de David Koepp, care a scris originalul „Jurassic Park”, acest ultim film se va desfăşura la cinci ani după „Jurassic World Dominion”. După ce planeta a devenit nelocuibilă pentru dinozauri, o echipă se întrece pentru a găsi mostre de ADN de la trei creaturi masive.

„Superman” - 11 iulie

Publicul va putea privi în curând spre cer, deoarece James Gunn îl va readuce pe Superman (David Corenswet) pe marele ecran. Rachel Brosnahan joacă rolul lui Lois Lane, în timp ce Nicholas Hoult va prelua rolul lui Lex Luthor.

„The Fantastic Four: First Steps” - 25 iulie

Cei Patru Fantastici sunt rebotezaţi, de data aceasta fiind reuniţi de Vanessa Kirby în rolul Sue Storm/ Femeia invizibilă, Joseph Quinn în rolul Johnny Storm/ Torţa umană, Pedro Pascal în rolul Reed Richards/ Domnul Fantastic şi Ebon Moss-Bachrach în rolul Ben Grimm/ Lucrul. Se pare că filmul va avea loc în New York-ul anilor 1960, în regia lui Matt Shakman („WandaVision”).

„Michael” - 3 octombrie

Antoine Fuqua („Training Day”) îl coordonează pe Jaafar Jackson, nepotul lui Michael Jackson, în rolul regelui muzicii pop, în timp ce Colman Domingo îl va interpreta pe Joe Jackson, tatăl lui Michael Jackson. Din distribuţie mai fac parte Miles Teller, Kat Graham, Laura Harrier şi Nia Long.

„The Black Phone 2” - 17 octombrie

La patru ani după ce Ethan Hawke a înspăimântat publicul cu portretul lui The Grabber, „The Black Phone 2” îl aduce înapoi pentru mai multe spaime. Deşi în prezent nu se cunosc detalii majore despre complot, Universal şi Blumhouse au declarat că acesta îşi propune să fie „lansarea unei noi francize sinistre”.

„Bugonia” - 7 noiembrie

Teoriile conspiraţiei abundă în „Bugonia”, un film de comedie ştiinţifico-fantastică care urmăreşte doi tineri care, motivaţi de o credinţă ciudată că ea este în secret o fiinţă extraterestră care intenţionează să distrugă planeta, răpesc un CEO important. Yorgos Lanthimos îi regizează pe Emma Stone, Jesse Plemons, Cedric Dumornay şi alţii.

„Wicked: For Good” - 21 noiembrie

Fanii se vor putea întoarce în Oz toamna viitoare cu „Wicked: Part Two”. Continuarea adaptării muzicale a lui John M. Chu va avea o distribuţie în care vor fi Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Marissa Bode, Ethan Slater, Jeff Goldblum şi alţii. Chu revine, de asemenea, ca regizor, cu un scenariu semnat de Winnie Holzman şi Dana Fox, precum şi de L. Frank Baum.

„Zootopia 2” - 26 noiembrie

După o aşteptare de nouă ani, iepurele poliţist Judy Hopps revine pe marele ecran pentru „Zootopia 2”. În această continuare joacă Jason Bateman, Fortune Feimster, Ginnifer Goodwin, Ke Huy Quan şi Shakira. Deşi detaliile specifice ale poveştii sunt încă secrete, filmul o va urmări pe Judy în timp ce face echipă cu Nick Wilde (Bateman) pentru a rezolva un caz nou şi periculos.

„Five Nights at Freddy’s 2” - 5 decembrie

Josh Hutcherson, Matthew Lillard şi Elizabeth Lail joacă în filmul horror „Five Nights at Freddy's 2”. Filmul precedent „Five Nights at Freddy's” a fost bazat pe jocul video din 2014 cu acelaşi nume şi a fost regizat de Emma Tammi. Tammi revine la cârma acestei continuări, care anunţă mize şi mai terifiante decât predecesorul.

„Avatar: Fire and Ash” - 19 decembrie

„Avatar: Fire and Ash” continuă franciza de succes a lui James Cameron care a debutat cu superproducţia din 2009. Distribuţia este completată de Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Jemaine Clement, Matt Gerald, David Thewlis, Sam Worthington, Edie Falco, Cliff Curtis şi Oona Chaplin. Acest film marchează continuarea filmului „The Way of Water” din 2022, deşi detaliile cheie ale intrigii nu au fost încă anunţate.

„The SpongeBob Movie: Search for Squarepants” - 19 decembrie

SpongeBob se înfruntă cu fantoma Olandezului Zburător în „Filmul SpongeBob: Search for SquarePants”. Filmul, scris şi regizat de Derek Drymon, îi are în distribuţie pe Clancy Brown în rolul lui Mr. Krabs, Brian Doyle-Murray şi Mark Hamill în rolul Olandezului Zburător, Tom Kenny în rolul lui SpongeBob SquarePants şi Bill Fagerbakke în rolul lui Patrick Star.

