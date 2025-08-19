Topul firmelor cu cel mai mare capital social din România. Holdingul aflat pe primul loc, înainte ca Ministerul Finanțelor să impună norme noi pentru toate societățile

Ministerul Finanțelor vrea ca SRL-urile să aibă un capital social minim de 8.000 de lei, ceea ce va obliga aproape 90% dintre firmele active să-și majoreze capitalul, în timp ce câteva zeci de firme, precum Paval Holding sau Dedeman, dețin deja capitaluri de miliarde de lei.

Nivelul minim al capitalului social a fost de 200 de lei începând cu anii '90, iar în 2020 a fost redus la 1 leu, în cazul firmelor cu un singur asociat. În cazul firmelor cu mai mulți asociați, nivelul minim al capitalului social era mai ridicat. Capitalul social reprezintă valoarea totală a contribuțiilor efectuate de către acționari/asociați într-o firmă, fiind constituit prin aportul acționarilor, și poate lua mai multe forme: bani (numerar), bunuri mobile sau imobile (în natură, exprimat în bani) sau, mai rar, expertiză (aport în industrie).

Ministerul Finanțelor vrea un capital social de minim 8.000 de lei pentru SRL-uri. Dintre cele peste 750.000 de SRL-uri funcționale care au depus bilanțul pe anul trecut, aproape 667.000 de firme au avut un capital social sub 8.000 de lei, arată termene.ro.

Astfel, firmele deja înființate vor avea obligația să ajungă la nivelul minim de 8.000 de lei la prima mențiune de modificare a actului constitutiv, dar nu mai târziu de doi ani de la data intrării în vigoare.

Ads

Top firme după capital social

La polul opus se regăsesc peste 250 de firme care au un capital social de peste 100 mil. lei.

Pe primul loc în topul SRL-urilor cu cel mai mare capital social dintre firmele funcționale care au depus deja bilanțul pe anul 2024 se află Paval Holding SRL, cu un capital social de 6,65 mld. lei în 2024. Acționarii sunt Dragoș Pavăl (60%) și Adrian Pavăl (40%). Pavăl Holding este entitatea prin care fondatorii Dedeman dețin rețeaua de magazine de bricolaj, dar și unul dintre cele mai mari portofolii de clădiri de birouri din România sau participații în companii precum Alro Slatina, Farmacia Tei, Promateris sau Cemacon. Pavăl Holding a înregistrat un profit net de 1,65 mld. lei în 2024, în scădere cu 29% față de anul anterior.

Ads

Pe locul doi în clasament se situează PPC Renewables Romania SRL, unul dintre cei mai ambițioși investitori în energie regenerabilă din piața locală, cu un capital social de 2,93 mld. lei în 2024. PPC Renewables SRL a fost cunoscută drept Enel Green Power România, înainte ca grupul grec PPC să preia în 2024 activele Enel România într-o tranzacție de 1,26 mld. euro. PPC Renewables Romania a înregistrat o cifră de afaceri de 387,8 mil. lei în 2024, în scădere cu 58% față de anul anterior, un profit net de 265,5 mil. lei în scădere cu 50%, respectiv 99 de angajați, în creștere cu 23%. Unicul acționar al firmei este PPC-Public Power Corporation Romania SA (100%).

Podiumul este completat de Dedeman SRL, firma care operează rețeaua de bricolaj cu același nume, cu un capital social de 2,57 mld. lei în 2024. Firma a avut o cifră de afaceri de aproape 12,3 mld. lei în 2024, în creștere cu 6% față de anul anterior, un profit net de peste 1,6 mld. lei, în creștere cu 6% și peste 12.300 de angajați, în creștere cu 1%. Unicul acționar este Paval Holding SRL (100%).

Ads