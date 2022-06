Le Monde: „Top Gun: Maverick”, finanțat cu bani rusești?

Într-o anchetă jurnalistică, cotidianul france Le Monde arată că cel mai recent blockbuster hollywoodian «Top Gun: Maverick», care îl are în rolul principal pe Tom Cruise, ar fi finanțat în bună parte cu fonduri rusești.

Potrivit unui avertizor de integritate, FBI investighează rolul producătorului Valerii An în finanțarea blockbuster-ului american.

Andrew Eksner se simte învestit cu o misiune pe care unii ar numi-o „imposibilă”: doborârea Paramount Pictures, unul dintre cele mai puternice studiouri de la Hollywood, deținut de conglomeratul Paramount Global. La telefon, acest bărbat vorbitor de franceză se descrie drept „un evreu german de origine franceză, căsătorit cu o poloneză și care locuiește în Los Angeles de douăzeci și cinci de ani”.

El spune că a lucrat mult timp pentru a produce efecte speciale la Hollywood, înainte de a se specializa în promovarea locațiilor de filmare în străinătate. Cariera sa a luat o altă întorsătură în 2019, când, cu o scrisoare de recomandare din partea ambasadorului american la Varșovia, a încercat să convingă Paramount să filmeze o parte din filmul Mission: Impossible 7 in Polonia.

Aventura a eșuat, Eksner s-a înfuriat și, treptat, a construit un caz împotriva gigantului american. Cea mai compromițătoare dovadă a lui? Un contract de 200 de milioane de dolari semnat în vara lui 2020 de Paramount cu compania de producție New Republic Pictures pentru zece filme, printre care Top Gun: Maverick și saga Mission: Impossible, cu Tom Cruise.

Într -un articol apărut în Los Angeles Times pe 28 septembrie 2020, CEO-ul New Republic Pictures, Brian Oliver, spune că și-a creat compania în 2017 cu sprijinul financiar al unor persoane bogate din Monaco și Spania. Andrew Eksner vede acest lucru ca pe o referire transparentă la activitățile producătorului rus Valerii An, numărul doi al New Republic Pictures la doar 35 de ani. „Până de curând, CV-ul său indica că a lucrat timp de nouă luni, în 2015 și 2016, ca director de marketing la AS Monaco, un club de fotbal deținut de oligarhul Dmitri Ribolovlev”, subliniază denunțătorul, cu capturi de ecran pentru a-l susține. „De atunci, această referință a fost ștearsă”.

Acuzațiile avertizorului de integritate

Andrew Eksner atrage atenția asupra fotografiilor cu aceeași Valerii Ann participând la o petrecere în timpul unui turneu caritabil de tenis, Bosco Friends Open, în septembrie 2021, alături de elita politică și de afaceri a Moscovei, inclusiv purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Paramount Pictures are probleme profunde și toată lumea de pe Wall Street știe că Shari Redstone [CEO-ul Paramount Global] vrea să scape de ea”, spune Andrew Eksner. Există un risc real ca Kremlinul să încerce să preia controlul companiei prin Valerii An. S-a dovedit amestecul Rusiei în politica americană. De ce nu ar ataca prin cinema?

La începutul lunii aprilie, printr-o serie de e-mailuri trimise în mare parte de asistenta sa, Lidia, Andrew Eksner a alertat mass-media despre prezența „banilor rusești murdari” în bugetul Top Gun: Maverick . „Prezentatorul TV, Jimmy Kimmel, a anulat apariția lui Tom Cruise în emisiunea sa, ca urmare a mesajelor mele”, susține Eksner. Duminică, 15 mai, el a repetat acuzațiile, de data aceasta prin avocatul său polonez, Piotr Lewandowski, care a trimis în repetate râmduri e-mailuri directorilor Festivalului de la Cannes și principalilor parteneri. A fost în zadar: trei zile mai târziu, lui Tom Cruise i-a fost acordat premiul Palme d'Or onorific, înainte de proiecția filmului, în timp ce Patrouille de France [echipa de acrobație a Forțelor Aeriene Franceze] a survolat promenada La Croisette, în cinstea actorului american.

Polemici privind prezenta rusească la Cannes

Ancheta vine pe fundalul unei întregi polemici în Franța în legătură cu prezența rusească la festivalul de la Cannes. Printre sponsorii festivalului s-ar fi aflat firma creatoarei de bijuterii Chopard, a cărei patroană, Caroline Scheufele, s-a afișat multă vreme cu apropiați ai lui Putin.

Le Monde prezintă un videoclip care o arată pe această stilistă germană dansând alături de Ramzan Kadîrov, dictatorul din Cecenia, în martie 2017, la Groznîi, cu ocazia paradei fiicei acestuia, stilista Aișa Kadîrova. Madame Scheufele era însoțită acolo, printre altele, de Tatiana Navka. Această fostă patinatoare artistică este din 2012 și soția lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Cele două femei și-au expus în repetate rânduri prietenia, inclusiv pe covorul roșu de la Cannes, pe care Tatiana Navka a pășit ca muză a firmei Chopard din 2016 până în 2021.

Le Monde pune în lumină faptul că producătorul Valerii An este anchetat de FBI pentru a fi doar un nume de împrumut pe fațada unor fonduri rusești care ar trebui să fie supuse sancțiunilor internaționale.

Nu ar fi prima oară când Hollywoodul, dar mai ales Tom Cruise, s-ar arăta implicați în sisteme de finanțare dubioasă sau provenind din partea unor regimuri dictatoriale. Am mai scris despre surpriza pe care o avusesem descoperind că un film precum „Mission: Impossible — Rogue Nation”, cu Tom Cruise (2015), deși poartă eticheta Paramount, este în realitate un film chinezesc, produs cu bani din China: producătorii au fost Alibaba al miliardarului Jack Ma și China Movie Channel, iar filmul a fost proiectat în săli în China, cea mai mare piață de cinema din lume.