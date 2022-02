Cel mai bine vândute maşini în anul 2021. Clasamentul primelor 25 de modele. "Deficitul de cipuri va persista până în 2024"

Volkswagen Golf a fost cel mai bine vândut model în Europa, cu mai mult de 205.000 de unităţi, Dacia Sandero reuşind să prindă Top 3, cu peste 196.000 de unitati, potrivit datelor centralizate de JATO Dynamics.

2021 va fi amintit ca un an al provocărilor și al schimbărilor pentru industria auto europeană. Datele culese de JATO Dynamics pentru 28 de piețe europene (UE-25 + Regatul Unit, Norvegia și Elveția) au arătat rezultate dezamăgitoare pentru înmatriculările de vehicule noi. Cu toate acestea, noi lideri au apărut pe fondul crizei.

În timp ce unele piețe cheie au reușit să mențină nivelurile observate în 2020, analiza JATO indică faptul că dificultățile cu care se confruntă piața germană au fost un factor major al rezultatelor slabe înregistrate în UE5 (Franţa, Germania, Italia, Spania, Marea Britanie).

"Germania a înregistrat o scădere semnificativă a volumului comparativ cu 2020 și cele mai proaste rezultate din 1985. A fost, de asemenea, cel mai rău an pentru înmatriculările de mașini noi în Austria din 1984, în Belgia din 1995 și în Țările de Jos din 1980", a mai relevat analiza.

Cum arată topul celor mai vândute zece mașini în Europa, în 2021

Astfel, dacă pe primul loc se găseste Volkswagen Golf, pe locul secund s-a poziţionat Peugeot 208, cu aproape 197.000 de mașini vândute iar pe poziția a treia a terminat anul Dacia Sandero, cu peste 196.000 de unități vândute, conform jato.com.

Vara trecută, Ford Puma a depășit modelele Ford Fiesta și Focus, ca cel mai bine vândut vehicul FoMoCo în Europa, devenind primul SUV/crossover al producătorului auto care deține acest titlu, a notat fordauthority.com.

Acum, noile date ale grupului de cercetare auto JATO dezvăluie că Ford Puma a fost al 20-lea cel mai înmatriculat vehicul din regiune în 2021, o creștere cu 12,3% față de 2020.

Scăderile vânzărilor au fost norma pentru aproape fiecare vehicul în Top zece din Europa, doar unul dintre aceste modele – Peugeot 2008 – înregistrând o creștere de la an la an. Anul trecut, a marcat doar al doilea an în care Puma a fost pus în vânzare, ceea ce îl face și cel mai nou vehicul din top 25.

„Criză după criză a avut un impact negativ asupra cererii și înregistrărilor de pe piață. Incertitudinea continuă a pandemiei de COVID-19, alături de penuria prelungită de semiconductori a creat o furtună perfectă pentru OEM, anul trecut”, a declarat analistul global la JATO Dynamics, Felipe Munoz.

Această situație nu pare să se îmbunătățească prea curând, deoarece președintele Ford Europe, Gunnar Herrmann, a declarat, recent, că deficitul de cipuri va persista până în 2024. În același timp, divizia europeană a Ford se află în mijlocul unor schimbări majore, pentru a trece la o linie complet electrică până în 2030 sau mai devreme.

După cum a raportat Ford Authority, producătorul auto ar putea închide două fabrici din regiune, în timp ce își reutilizează facilitățile pentru viitorul pivot EV.

Intern, unul din patru autoturisme noi a fost Dacia

Anul trecut, în România au fost înmatriculate 121.208 maşini noi, în scădere faţă de 2020, când au fost înmatriculate 126.351 maşini noi.

Scăderea este şi mai mare pe luna decembrie, cu 25,7% faţă de 2020. În cifre absolute, asta înseamnă că în decembrie s-au înmatriculat doar 11.858 de maşini noi.

Din totalul maşinilor noi înmatriculate în România, in 2021, una din patru a fost DACIA, potrivit Asociației Constructorilor de Automobile din ROMânia (ACAROM).

DACIA = 34.788 unitati HYUNDAI = 9.532 unitati TOYOTA = 8.255 unitati FORD = 8.184 unitati RENAULT = 8.125 unitati SKODA = 7.967 unitati VOLKSWAGEN = 7.909 unitati SUZUKI = 4.383 unitati MERCEDES = 3.671 unitati BMW = 3.257 unitati

