Top cele mai bune telefoane mobile din 2021, bune pentru cadouri de Crăciun. Specificații, preţuri și performanțe

Îți dorești să faci un cadou mai costisitor persoanei dragi și știi cât de mult îi plac modelele noi de telefoane mobile.

Acum, de Crăciun, ar fi momentul ideal. Ai strâns suficienți bani peste vară și toamnă, trebuie doar să te documentezi si să îl găsești pe piața din România, pentru că este riscant să comanzi ceva din alte ţări, neștiind sigur când poate ajunge.

Iar când vine vorba de telefoane mobile, cele mai noi modele sunt și cele mai performante. Motiv pentru care un top al celor mai bune smartphones lansate în 2021 ți ar fi de mare ajutor pentru că tu să îți poți alege modelul potrivit în funcție de nevoile pe care le ai, dar și de bugetul disponibil.

Cel mai bun telefon Apple în 2021: iPhone 12 Pro Max - 4.000 lei si 4.800 lei

Magazinele de electronice, electrocasnice și IT&C au urmărit trendul vânzărilor din acest an. Astfel, cei de la Flanco au analizat, raportându-ne inclusiv la secțiunea de recenzii lăsate de utilizatori, şi au ajuns la concluzia că noul iPhone 12 Pro Max este cel mai bun telefon din 2021, unul dintre cele mai bune telefoane existente în momentul de față pe piață.

Ads

Camerele foto performante, display-ul generos de 6.7 inch, conectivitatea 5G și viteza de răspuns, asociate cu o autonomie optimă a bateriei, fac din 12 Pro Max vedeta sezonului.

"Nu îi poți găsi cusur, mai ales dacă ești un fan al display-urilor de dimensiuni mari (6,7 inch). Cu o performanță inegalabilă a procesorului A14 Bionic și, în sfârșit, cu 5G, nu stă deloc rău nici la capitolul autonomie – la un test realizat de Tom’s Guide, bateria a rezistat timp de 11 ore, cu utilizare exclusivă pe web.

La fel ca modelul mai mic, iPhone 12 Pro Max are trei camere foto și un senzor mai performant de lumină. La pachet vine și un zoom telefoto de 2,5. Telefonul filmează în mod Dolby Vision, cu o capacitate impresionantă de redare a culorii. Vezi specificațiile complete ale celui mai bun telefon actual, iPhone 12 Pro Max", potrivit analizei Flanco.

Samsung Galaxy S21 Ultra este cel mai bun telefon Samsung în 2021 - 3.800 lei si 5.200 lei

Ads

Dacă ești adeptul sistemului de operare Android, lupta s-a dat, în 2021, între Xiaomi Mi 11 5G și Samsung Galaxy S21 Ultra. Ambele telefoane smart sunt dotate cu camere foto ultraperformante, display-uri dinamice de 120Hz.

Un smartphone cu ecran mare superior, cu un display AMOLED dinamic de 6,8 inch, ajustabil între 10Hz și 120Hz.

Camera foto duală cu zoom optic de 3x, respectiv de 10x și funcția Space Zoom de până la 100x, datorate caracteristicii Zoom Lock, sunt nemaiîntâlnite. Calitatea generală a camerei foto este, de asemenea, îmbunătățită, atât pe modul Portret, cât și pe Night mode.

Samsung Galaxy S21 Ultra excelează și la capitolul video, cu o funcție nouă, Director’s View, care permite filmarea simultană cu camerele din față și din spate. Chipul Snapdragon 888 și autonomia de 5.000 mAh care rezistă aproape 11,5 ore în navigație web fac din Galaxy S21 Ultra cel mai bun telefon Android.

Ads

Xiaomi Mi 11, cel mai bun telefon Xiaomi în 2021 - 1.800 lei si 3.700 lei

Potrivit analizei, acest mobil a fost special conceput pentru amatorii video, deoarece include un nou software cinematografic, care îi pune în valoare toate calitățile.

Tot în acest sens, modelul beneficiază și de un sunet vibrant, de calitate înaltă. În ceea ce privește abilitățile foto – video, Xiaomi Mi 11 bifează o cameră video de 108 mp cu OIS, de o cameră ultra-wide de 13 mp și de una telemacro de 5 mp. Totodată, o noutate la acest model este modul Ultra Night Video, care optimizează contrastul când luminozitatea este scăzută, dar reduce și zgomotul în timp real.

Cu o formă prietenoasă, ușor de manevrat, Mi 11 e protejat de sticla Corning® Gorilla® Glass Victus™ și este cu 150% mai rezistent la impact, respectiv cu 200% mai rezistent la zgârieturi decât modelele anterioare ale brandului.

Ads

Cel mai bun telefon în categoria ”popularitate”: iPhone 12 - 2.400 lei si 4.000 lei

Deja al treilea model Apple din acest top, iPhone 12 se remarcă prin designul minimalist impecabil, prin acoperirea 5G, prin chipul A14 Bionic, dar și printr-un preț mai prietenos decât al modelelor Pro și Pro Max.

Adresat unei categorii mai ample, iPhone 12 are un display OLED mult mai performant decât al modelului anterior. Inițiativa MagSafe a celor de la Apple, care presupune comercializarea noilor produse fără încărcător, se aplică și în cazul iPhone 12.

Al doilea cel mai bun telefon de la Samsung, dintr-o categorie de preț inferioară: Samsung Galaxy S21 - 2.300 lei si 3.800 lei

Dacă vrei un telefon de la brandurile de top, dar nu ești dispus să investești în cel mai scump telefon Samsung, Samsung Galaxy S21 este telefonul pe care îl cauți. Cu un design perfect care integrează perfect camera foto, cu mod portret îmbunătățit considerabil și o nouă funcție de Zoom Lock care îți permite un zoom de până la 30x, dar și cu un procesor Snapdragon 888, Galaxy 21 impresionează inclusiv prin funcția Single Take 2.0, care îți permite să fotografiezi și să filmezi în același timp.

Ads

Pentru că senzorul de amprentă destinat deblocării era o problemă la modelele anterioare, noul model dispune de un senzor de dimensiuni generoase.

Cel mai bun telefon Samsung ieftin pe care îl poți cumpăra: Samsung Galaxy S20 FE -1.500 lei si 2.600 lei

Dacă îți dorești un telefon performant, dar nu ești dispus să investești 5.000 de lei sau mai mult, Samsung Galaxy S20 FE e un veritabil chilipir, dacă ne raportăm la ce oferă.

Are cele mai importante caracteristici ale modelelor premium de la Samsung, iar compromisurile sunt minore. Displayul de 6,5 inch cu rată de refresh de 120Hz, conectivitate 5G, procesor Snapdragon 865, sistem foto cu 3 camere și un zoom optic de 3x, respectiv un space zoom de 30x, S20 FE oferă un raport calitate/ preț optim.

Cel mai bun telefon Apple ieftin pe care îl poți cumpăra: iPhone 11 - 2.000 lei si 3.500 lei

Fotografii superbe, Night Mode, procesor Fast A13 Bionic, autonomie și încărcare rapidă, iPhone 11 rămâne unul dintre cele mai bune telefoane disponibile pe piață, deși au trecut aproape 2 ani de la lansarea sa.

Lentilele ultra-wide îți oferă un unghi foto de 120 de grate, camera de selfie măsoară deja 12 MP și se adaptează pe modul wide în landscape, iar cele șase culori disponibile ale modelului iPhone 11 încă sunt la fel de cuceritoare ca în 2019, când s-a lansat.

Cele mai bune telefoane ieftine, din categoria ”cele mai bune vânzări”: Xiaomi Redmi Note 10 Pro și Huawei P40 Lite

Atunci când te gândești la telefoane ieftine, iei în calcul un buget de 1.000 – 1.500 lei. Atât Redmi Note 8, cât și P40 Lite se încadrează în acest buget, cu performanțe uimitoare.

Redmi Note 10 Pro se remarcă prin stabilitate, prin autonomia bateriei, dar și prin design, fiind disponibil în patru variante cromatice. Procesorul Snapdragon și memoria internă de 128 GB fac din Xiaomi Redmi Note 10 Pro un telefon stabil și rezistent, cu atât mai mult cu cât atât ecranul, cât și carcasa spate sunt confecționate din Gorilla Glass 5.

Cipul Kirin 810 și întregul arsenal tehnologic care stă la baza întregii arhitecturi a produselor Huawei, P40 Lite îți asigură o performanță fără cusur, indiferent dacă folosești telefonul pentru a îndeplini taskuri de serviciu sau dacă ești pasionat de gaming – de altfel, în acest sens, vine la pachet cu o grafică HD și redă cadrele fără decalaje.

În plus, are o autonomie foarte bună a bateriei si o performanță foto specifică produselor brandului. Huawei P40 Lite are patru camere principale, de 48, 8, 2 și 2 MP și una secundară, de selfie, de 16 MP și funcții performante precum Night Mode, mod portret, HDR sau Time-Lapse.

Retrospectiva celor mai bune telefoane din 2020

Potrivit specialiştilor în electronice şi IT&C de la Flanco, 2020 a fost unul grozav pentru tehnologie iar unele dintre cele mai bune smartphone-uri din prezent au luat naștere anul trecut.

1. Samsung Galaxy Z Flip 5G

După Galaxy Fold, Z Flip a devenit al doilea model de telefon pliabil de la Samsung. Display-ul pliabil de 6,7 inch și cel secundar, capabil să redea notificări chiar și în stand by, acest model e dotat cu un procesor Snapdragon 865+, cameră foto cu două lentile de 12 MP cu funcții wide și ultrawide, cameră frontală de 10 MP și încărcare rapidă, Samsung Galaxy Z Flip 5G este primul pe lista noastră.

2. Xiaomi Mi 10 și Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Ambele modele au un display Super AMOLET de 6,67 inch și o rată de refresh de 90 Hz, procesor Snapdragon 865. Diferențele dintre cele două modele nu sunt doar de 5G, ci și de memorie RAM și capacitate de stocare. Deși camera principală e de 108 MP pentru ambele modele, camerele wide sunt diferite – 13 MP vs. 8 MP, la fel și cele macro – 2 MP vs 20 MP și cea de-a patra cameră – 2 MP vs. 12 MP.

3. One Plus Nord

5G, display de 6,44 inch și refresh de 90 Hz, procesor Snapdragon 765, memorie de 12 GB RAM, trei camere foto de 48 MP, 12 MP super-wide și 2 MP macro cu zoom digital – acestea sunt caracteristicile celui mai bun telefon ieftin din 2020, dotat cu lentile Sony.

Camera frontală are, de asemenea, două lentile, de 32 MP, respectiv 8MP, astfel încât să redea într-un mod impresionant atât detaliile feței, cât și pe cele ale împrejurimilor. Mai mult decât atât, bateria performantă de 4115 mAH are o autonomie excelentă.

Ads