Mișcări de trupe în topul vizibilităţii miniştrilor pe luna septembrie. Bolojan, lider de neclintit. Membrul Guvernului care a urcat de pe 10 pe 3 în doar o lună

Autor: Adrian Zia
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 20:37
120 citiri
Mișcări de trupe în topul vizibilităţii miniştrilor pe luna septembrie. Bolojan, lider de neclintit. Membrul Guvernului care a urcat de pe 10 pe 3 în doar o lună
Guvernul Bolojan Foto: Captură video/Facebook/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan se situează pe primul loc în topul vizibilității membrilor Guvernului pe luna septembrie, locul al doilea în top revenind ministrului Educației, Daniel David, care urcă de pe locul 5 în august, indică Barometrul vizibilității miniștrilor, analiză realizată de News.ro și de Agenția de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, urcă de pe locul 10 pe locul 3, ministrul Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, urcă de pe ultimul loc în prima jumătate a clasamentului, iar ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, coboară de pe locul 2 pe locul 7 în top. Cinci miniştri au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online.

Premierul Ilie Bolojan ocupă primul loc în topul vizibilităţii, cu peste 37.403 apariţii în presa scrisă şi online - mai multe decât în luna august - având vârfuri de vizibilitate odată cu asumarea răspunderii în Parlament pe legile din pachetul 2 de reforme

Pe locul al doilea se află ministrul Educaţiei, Daniel David, care urcă de pe locul 5, cu un număr mai mare de apariţii în presa scrisă şi online în contextul protestelor cadrelor didactice, al începerii noului an şcolar, dar şi al moţiunii simple depuse de AUR împotriva sa.

David este urmat de ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, care vine de pe locul 10 în luna august, urcarea sa în top datorându-se comentariilor generate de drona intrată în spaţiul aerian românesc, dar şi declaraţiilor în contextul şedinţei CSAT care a reglementat doborârea dronelor intrate în spaţiul aerian naţional.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, coboară o poziţie faţă de august. Rogobete a avut un număr mai mare de apariţii pe fondul scandalului celor 7 bebeluşi care au fost internaţi la Spitalul ”Sânta Maria” din Iaşi şi au murit din cauza unei bacterii.

Şi ministrul Mediului, Diana Buzoianu, coboară de pe locul 4, pe locul 5, în timp ce colega sa de partid, ministrul de Extrne, Oana Ţoiu, se menţine pe locul 6.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pierde mai multe poziţii, el coborând de pe locul al doilea în august, pe locul 7 în topul vizibilităţii.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, staţionează pe poziţia a 8-a.

Ministrul Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, urcă de pe ultimul loc în top în august, pe locul 9.

Cinci miniştri se regăsesc în intervalul 1.000 - 2.000 de menţiuni, în ordinea descrescătoare a numărului de apariții, aceştia fiind: ministrul Economiei, Radu Miruţă, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (locul 7 în august). Miniştrii Marinescu, Predoiu şi Barbu părăsesc astfel grupul miniştrilor cu sub 1.000 de apariţii în presa scrisă şi online.

Cinci membri ai Guvernului au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online în septembrie: vicepremierul Tanczos Barna, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter.

"Dictatorul de la Oradea". Bolojan, călcat în picioare de social-democrați. Claudiu Manda îl acuză pe premier că "începe să se agaţe de scaun" VIDEO
"Dictatorul de la Oradea". Bolojan, călcat în picioare de social-democrați. Claudiu Manda îl acuză pe premier că "începe să se agaţe de scaun" VIDEO
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a declarat vineri, 31 octombrie, despre premierul Ilie Bolojan, că ”l-am tot ascultat pe omul de porţelan, care vine cu soluţii pe care doar el le ştie şi...
Bolojan nu merge luni la Ora Premierului, anunță ministrul Economiei. Mesaj pentru PSD: "Nu poţi şi pe cal, şi în căruţă"
Bolojan nu merge luni la Ora Premierului, anunță ministrul Economiei. Mesaj pentru PSD: "Nu poţi şi pe cal, şi în căruţă"
Radu Miruţă, ministrul Economiei, a anunțat vineri, 31 octombrie, într-o conferinţă de presă, că Ilie Bolojan nu se va prezenta luni, 3 noiembrie, în Parlament, la Ora Premierului, așa...
#top vizibilitate ministri, #septembrie, #bolojan premier, #ionut mosteanu ministrul apararii , #guvern
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
O mare companie metalurgica din Romania a fost cumparata de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Are o fiica de 70 de ani, un fiu de 5 ani si patru prieteni, insa doar unul mai e in viata. I-a spus sotiei ultima dorinta

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mișcări de trupe în topul vizibilităţii miniştrilor pe luna septembrie. Bolojan, lider de neclintit. Membrul Guvernului care a urcat de pe 10 pe 3 în doar o lună
  2. Andrei Caramitru, mesaj tăios pentru politicienii care o acuză pe Oana Gheorghiu că avea salariu mare la ONG: "Impactul lor pozitiv e imens în timp ce cretinii ticăloși fură direct din banii statului"
  3. "Dictatorul de la Oradea". Bolojan, călcat în picioare de social-democrați. Claudiu Manda îl acuză pe premier că "începe să se agaţe de scaun" VIDEO
  4. Controversă pe tema salariului Oanei Gheorghiu, pe când era angajata unui ONG: 20.000 de lei pe lună. „Caritate pe bani”, susține un senator PSD
  5. Ciprian Ciucu avertizează că va fi ținta ”securiștilor care acum au îmbrăcat haina antisistemului”: ”Mizeria e mare, interesele sunt uriașe”
  6. Fost ministru PSD al Apărării, mesaj ferm pentru Bolojan: "Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, iar prezenţa dumneavoastră nu este opţională"
  7. Acuzat că știa despre retragerea trupelor americane din România, Grindeanu iese la atac: "N-am avut informaţii decât din presă"
  8. Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională în privința legii prosumatorilor. Ce invocă președintele
  9. Bolojan nu merge luni la Ora Premierului, anunță ministrul Economiei. Mesaj pentru PSD: "Nu poţi şi pe cal, şi în căruţă"
  10. Invitat surpriză la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Cine este marele susținător al fostului șef al USR