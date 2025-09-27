Topul „celor mai cool cartiere din lume” care merită incluse pe ”radarul călătorilor”. Oferă experiențe autentice turiștilor

Orașele sunt adesea definite nu doar de reperele lor turistice, ci de cartierele care pulsează în ritm propriu — comunități vibrante, adesea ignorate de hărțile turistice clasice, dar esențiale pentru identitatea urbană. Publicația Time Out a publicat recent ediția 2025 a clasamentului anual „Coolest Neighbourhoods in the World”, oferind o radiografie globală a zonelor urbane cu cea mai intensă viață culturală, socială și comunitară.

În fruntea listei se află Jimbōchō, un cartier discret din Tokyo, recunoscut pentru densitatea sa impresionantă de librării anticariat — peste 130 — și pentru cafenele și restaurante specializate în curry japonez. Descris de Time Out drept un „nirvana pentru bibliofili”, Jimbōchō nu atrage prin spectaculozitate turistică, ci prin autenticitate și continuitate culturală. Librăriile Isseido și Kitazawa sunt menționate ca repere ale acestui microcosmos urban dedicat cărții.

Clasamentul este rezultatul colaborării între redactorii locali Time Out din zeci de orașe, selecțiile fiind ulterior analizate pe baza unor criterii precum viața culturală, coeziunea comunitară, calitatea vieții, scena gastronomică și ceea ce redactorii descriu drept acel „spirit al momentului” – o calitate greu de definit, dar ușor de recunoscut în teren.

„Concluzia majoră a listei din acest an este cât de mult sunt cartierele modelate de comunitățile locale – și pentru ele,” afirmă Grace Beard, editorul de călătorii al publicației. „Am inclus atât zone recunoscute internațional, cât și cartiere mai puțin cunoscute care merită să fie pe radarul călătorilor.”

Today I walked to Jimbocho Booktown in Tokyo and spent around 4 hours hopping in each store along the road pic.twitter.com/fHYOcId21O — ayahku (bukan) menkeu (@AtasZea) September 21, 2025

Europa creativă și cartierele reinventate

Pe locul doi se află Borgerhout, un cartier din Antwerp, Belgia, considerat de Time Out drept „inima creativă” a orașului. Cu o scenă gastronomică în plină expansiune și spații culturale alternative, zona este apreciată pentru spiritul său comunitar și efervescența artistică. Evenimentul trimestrial Borger Nocturne, în care galeriile rămân deschise până târziu în noapte, reflectă tocmai această energie locală, într-o versiune flamandă a „nuit blanche”.

Locul trei este ocupat de Barra Funda, un cartier situat în partea de vest a metropolei São Paulo, Brazilia. Fostă zonă industrială, transformarea sa urbană a dat naștere unei atmosfere creative intense, cu baruri precum Água e Biscoito, galerii alternative și spații de co-working.

Londra și Chicago — exemple de regenerare urbană cu impact comunitar

Camberwell, un cartier din sud-estul Londrei, se clasează pe locul patru. Cu o populație multiculturală, spații artistice independente precum South London Gallery și o rețea solidă de afaceri locale, zona este descrisă ca „tânără în spirit, dar cu rădăcini adânci”. Locuitorii vorbesc despre Camberwell ca despre „un sat urban”, în care micile rutine zilnice — o cafea de la Lala Books, o shawarma de la Falafel & Shawarma sau o bere la Stormbird — construiesc identitatea colectivă.

Pe locul cinci se află Avondale, Chicago, cel mai bine clasat cartier din Statele Unite în ediția 2025. Remarcat pentru barurile sale de vinuri, studiourile de wellness și scena muzicală, Avondale este apreciat mai ales pentru micile afaceri independente: de la pista retro de bowling Avondale Bowl, până la barul tematic Consignment Lounge, inspirat de târgurile de vechituri.

„Faptul că aceste mici afaceri locale apar într-un clasament global arată cât de multă energie creativă există aici, chiar sub ochii noștri,” a declarat Jeff Wilson, partener în cadrul Avondale Bowl.

Reconfigurări urbane globale: din Lisabona în Accra

Lista din 2025 cuprinde 39 de cartiere din întreaga lume, majoritatea incluse pentru prima dată. Printre excepții se numără Anjos, din Lisabona — locul 12 în acest an, după ce în 2021 ocupa poziția 34. Cartiere precum acesta, afirmă Beard, „trec printr-un al doilea val” de dezvoltare, semn că vitalitatea urbană nu este întotdeauna efemeră.

Printre celelalte cartiere aflate în top 10 se numără:

-Mullae-dong, Seul — o fostă zonă industrială transformată în centru artistic și creativ.

-Ménilmontant, Paris — cu tradiții de activism cultural și scene alternative.

-Nakatsu, Osaka — cartier de artă, cafenele și magazine vintage.

-Vallila, Helsinki — spații verzi, ateliere și evenimente de cartier.

-Labone, Accra — zonă emergentă cu spații culturale și gastronomie locală.

Un tur alternativ al lumii urbane

Într-o epocă în care turismul de masă tinde să uniformizeze experiențele de călătorie, clasamente precum cel publicat de Time Out oferă o contra-propunere: explorarea orașelor prin filtre locale, autentice, ancorate în comunitățile care le dau viață.

Cartierele din acest top nu sunt doar „cool” în sens superficial, ci sunt spații urbane vii, unde schimbarea nu înseamnă neapărat gentrificare, ci un proces de reinventare în dialog cu trecutul, prezentul și nevoile cotidiene ale locuitorilor.

