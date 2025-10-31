Scandal cu topoare și foc de armă în Neamț. Doi bărbați au atacat polițiștii veniți să le ceară să dea muzica mai încet

Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 12:31
Topor Foto: Pixabay

Tensiune maximă, joi, 30 octombrie, în localitatea Buruienești din județul Neamț. Un echipaj de poliție a fost atacat și amenințat cu topoare de doi bărbați care refuzau să reducă volumul muzicii din curte, după ce o vecină a reclamat gălăgia la 112. Situația a escaladat rapid, iar unul dintre agenți a fost nevoit să folosească arma din dotare, trăgând un foc de avertisment pentru a calma spiritele.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț, incidentul a avut loc în jurul orei 22.00, când o femeie din localitate a sesizat că vecinii ei tulbură liniștea publică prin muzică dată la maximum. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, însă intervenția s-a transformat într-o confruntare periculoasă.

„Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, moment în care, doi bărbaţi, de 25, respectiv 49 de ani, au manifestat un comportament agresiv faţă de poliţişti, ameninţându-i cu acte de violenţă, folosind două unelte de tip topor. În contextul în care bărbaţii au refuzat să se conformeze somaţiilor legale şi au continuat comportamentul violent, unul dintre poliţişti a făcut uz de armamentul din dotare, trăgând un foc de avertisment în plan vertical”, au precizat reprezentanţii IPJ Neamţ.

În urma incidentului, cei doi bărbați au fost imobilizați și conduși la secția de poliție, fiind reținuți pentru 24 de ore. Autoritățile au deschis un dosar penal, iar procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs evenimentul.

