Amenințări cu toporișca în plină stradă. Ce a făcut un bărbat, după ce iubita sa s-a certat cu o altă femeie

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 16:27
400 citiri
Amenințări cu toporișca în plină stradă. Ce a făcut un bărbat, după ce iubita sa s-a certat cu o altă femeie
Topor FOTO Pixabay

Un bărbat de 55 de ani din municipiul Constanţa şi iubita acestuia au fost amendaţi de poliţişti cu 3.000 de lei fiecare, după ce, în urma unui conflict verbal între femeie şi o altă persoană, bărbatul a ieşit cu o toporişcă pe care a folosit-o pentru intimidare.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa a anunţat, sâmbătă, că poliţiştii de la Secţia 2 din municipiul Constanţa au fost sesizaţi, vineri seară, prin apel la 112, că în apropierea unui bloc se află un bărbat care are un comportament recalcitrant şi care are în mână o toporişcă.

”Poliţiştii au identificat persoana în cauză ca fiind un bărbat de 55 de ani, iar din cercetări a reieşit faptul că acesta ar fi folosit obiectul pentru intimidare, în urma unui conflict verbal spontan pe care concubina acestuia l-ar fi avut cu persoana apelantă la 112. Poliţiştii l-au somat pe bărbat să lase jos obiectul, iar acesta s-a conformat, fiind condus la sediul secţiei pentru continuarea verificărilor”, a arătat IPJ Constanţa.

Bărbatul şi iubita sa au fost amendaţi cu 3.000 de lei fiecare, conform Legii 61/1991.

#toporisca, #cearta, #intimidare, #Constanta , #stiri juridice
