Cine a fost dragostea vieții actriței Tora Vasilescu. Bărbatul a fugit și a părăsit-o înainte de căsătorie: „Am purtat după mine povara acestui regret toată viaţa”

Actrița Tora Vasilescu s-a iubit cu un soldat american în tinerețe, însă, după patru ani de relație, bărbatul a plecat fără să se mai întoarcă, părăsind-o în lacrimi, mai ales că cei doi urmau să se căsătorească. După 40 de ani, Charlie a încercat să ia legătura cu Tora Vasilescu, însă nu a avut succes. Actrița, în schimb, i-a transmis un mesaj.

Tora Vasilescu, iubire imposibilă cu soldat american

„Aţi putea să mă ajutaţi să-mi îndrept o greşeală? De ani întregi, mă zbat să găsesc o femeie pe care cândva am iubit-o şi cu care am vrut să mă însor. Ştiu că acum e căsătorită şi nu vreau să fac absolut nimic ca să-i bulversez viaţa.

Eu nu i-am explicat niciodată de ce s-a sfârşit relaţia noastră (guvernul american nu mi-a mai permis accesul în România). Voiam să-i spun că-mi pare atât de rău... Îmi amintesc şi acum ziua când trenul meu a plecat din staţie, a fost cea mai tristă zi din viaţa mea. Am purtat după mine povara acestui regret toată viaţa.

Vreau doar să-mi liniştesc sufletul şi să ştiu că mă iartă, fiindcă am dispărut din viaţa ei fără un motiv, fără să-i explic. În 1971, am fost despărţiţi la modul tragic din cauza politicii dificile şi a Războiului Rece”, a scris ofițerul american, în 2012, revistei Tango, în speranța că se va revedea cu Tora Vasilescu pentru a-și repara greșeala.

Însă răspunsul actriței a fost unul cât se poate de dezinteresat. „Ce să mai dezgropăm morţii acum? Sunt frumoase sentimentele lui… L-am iertat demult! Dar nu are niciun sens, vorbim de lucruri care s-au petrecut în urmă cu 40 de ani! Voi, tinerii, credeţi că dragostea ţine toată viaţa, cum am crezut şi eu, dar asta e doar literatură romantică. Fiecare îşi găseşte scuze”, a spus Tora Vasilescu pentru Libertatea.

Ads

„Nu mai e cazul. Vorbim de o poveste veche, de 40 de ani!”, a mai spus actrița în contextul unei posibile revederi cu soldatul american.

Până la urmă, actrița i-a trimis un mesaj fostului iubit, căruia i-a mărturisit că l-a iertat și a rememorat momentele din perioada relației lor. „Dragă Charlie, eu te-am iertat demult. Iar după ce mi-ai spus atunci, după ce ne-am întâlnit la New York, că mama ta ţi-a reţinut actele de căsătorie, ca să te împiedice să te însori cu o fată comunistă, am reuşit chiar şi să te înţeleg”, a spus actrița, care acum are 73 de ani.

Ads