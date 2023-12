Pensia rușinoasă pe care o primește una dintre marile actrițe ale României

Actrița Tora Vasilescu primește o pensie de tot râsul din partea statului român, după ani de zile în care a jucat în filme și piese de teatru.

„E adevărat că am o pensie rușinoasă. Așa ne-au răsplătit pentru faptul că am fost soldățeii în serviciul comandant? Am 2.350 de lei pensie de la teatru. (…)

Noroc că mi s-a pus un microfon în gură și am avut ocazia. Dar ce facem? Ce fac bătrânele de pe strada mea? Oamenii pentru care am jucat și am adus bucurie. Mă rog, suntem ultimi mohicani (…) Am grădină, e adevărat, am solar, muncesc și îmi pun la congelator legumele toată vara.

Nu am ieșit să vorbesc despre problemele mele. Mesajul e că românii nu-și pot plăti facturile din salariu sau din pensii. Este exclus! De 3 ori au evaluat. Prima a fost de 5.000, a doua de 1.700 a treia de 7.000 de lei. Nu au spus nimic. Ce ei vorbesc cu noi? Suntem cantitate neglijabilă, normal! Îți vine factura și plătește (..)”, a mărturisit actrița, pentru antena3.ro, conform click.ro.

Tora Vasilescu (72 ani) este căsătorită cu și soțul ei croat, Alain Vrdoljak. Ei s-au cunoscut în anul 1991 și și-au unit destinele în 1994. În cadrul unui interviu, actrița a povestit cum a reușit să se lase cucerită de cel cu care își împarte viața în prezent.

„La ceva timp după Revoluție am format o familie. El e croat de origine, dar de la 19 ani rămas la Paris, la studii, și de 30 și ceva de ani e cetățean francez. Știi că bărbații croați au o genă așa, sunt foarte înalți toți. El a fost sportiv de performanță. A mai pus pe el, ca toți sportivii care au făcut înot, polo, și prima caracteristică așa, când vorbesc despre el, spun că are o inimă foarte bună. Și multe i se iartă omului cu inima bună!

Are talent. A umblat în toată lumea, iar bunica lui este de origine italiană. Se vorbea în casă italiană. Deci vorbește italiană, franceză, vorbește și limbile slave… Vorbea mult mai bine și româna, între timp a început să mai greșească cuvintele, pentru că, atunci când a învățat limba română, nu avea mintea odihnită, îi spun în glumă! Și, cu timpul, uităm mai ușor, mai ales dacă nu e limba maternă”, a povestit Tora Vasilescu într-un interviu pentru Viva.ro.