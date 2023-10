Fotbalistul român care a pierdut peste noapte 600.000 de euro: "S-au dus, gata!"

Fostul dinamovist Gabriel Torje, în prezent la Concordia Chiajna, în liga secundă, a povestit cel mai trist moment al carierei sale.

Acesta este legat de o echipă din Turcia, la care a jucat și de unde n-a mai văzut niciun ban.

„La Konyaspor m-am simțit cel mai bine. Apoi la Ankaraspor. Am terminat cu ei pe locul 5 și am jucat în cupele europene. Genclerbirligi a fost în Liga 2, din cauza problemelor financiare a retrogradat. N-a avut bani să plătească jucătorii, a fost depunctată și a retrogradat. În iarnă a venit un investitor, am făcut 31 de puncte și am promovat.

La Karabukspor am pierdut toți banii! Am pierdut 600.000 de euro! I-am dat în judecată, am câștigat toate procesele, dar echipa este în faliment. Nu ai ce să le iei. Nici scaunele de fier, nici lemne, nici nimic…

Dar nu sunt numai eu în situația asta. Sunt și Gicu Grozav, Tănase, Găman, Papp. Toți am fost acolo, toți am pierdut banii! Nu mai am nicio șansă, bani pierduți”, a povestit Gabi Torje, conform GSP.

Gabriel Torje a bifat în CV echipe precum Politehnica Timișoara, Dinamo București, Farul Constanța, Udinese, RCD Espanyol Barcelona, FC Granada, Konyaspor, Osmenlispor, Karabukspor, Sivasspor, Bandirmaspor si Ankaraspor.

Mijlocașul în vârstă de 33 de ani, a adunat în tricoul echipei naționale a României, 57 de selecții, reușind să înscrie 12 goluri.

Ads