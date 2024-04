Tornadă devastatoare în China. Cinci persoane au murit și alte 33 au fost rănite FOTO/VIDEO

Presa chineză de stat a anunțat că cel puţin cinci persoane au murit, iar alte 33 au fost rănite într-o tornadă la Guangzhou, un oraş cu 19 milioane de locuitori în sudul Chinei, relatează CNN.

În total 141 de fabrici au fost avariate, însă nico casă nu s-a surpat, au anunţat sâmbătă, 27 aprilie, autorităţile, citate de agenţia oficială chineză de presă China Nouă.

On Saturday afternoon, a strong tornado struck southern Guangzhou's Zhongluotan town, affecting a distance of about 1 kilometer and impacting four villages. 141 factory buildings were damaged, but no residential houses collapsed. The tornado caused 5 deaths and 33 injuries. pic.twitter.com/ZnDHtbjD4H — Global Times (@globaltimesnews) April 28, 2024

Potrivit unei evaluări preliminare, tornada a avut o intensitate de nivelul 3, pe o scală de cinci.

Oraşul Guangzhou, situat la aproximativ 130 de kilometri de Hong Kong, este capitala provinciei Guangdong.

At least 5 people were killed and 31 injured in a tornado in Guangzhou, Guangdong Province, China pic.twitter.com/zi9hmW6SLr — S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) April 28, 2024

O staţie meteorologică din satul Liangtian, în districtul Baiyun, situat la aproape trei kilometri de locul unde a avut loc tornada, a înregistrat rafale de vânt cu o viteză minimă de 20,6 metri pe secundă, potrivit Chinei Noi.

BREAKING 🛑 China Tornado 🌪️ It's happening there to not only USA pic.twitter.com/AsvpjXHapC — Neo (@petrovicsrb) April 28, 2024

Operaţiuni de căutare şi salvare au fost suspendate sâmbătă seara la ora locală 22.00 (17.00, ora României).

Această tornadă a avut loc după mai multe zile de ploi în sudul Chinei care au provocat inundaţii sângeroase şi au afectat zeci de milioane de oameni, într-o zonă în care salvatori au intervenit pentru a evacua locuitori blocaţi de creşterea nivelului apei.

Strong tornado kills 5, injures 33 in China's Guangzhou pic.twitter.com/dvihWMHoKS — CGTN (@CGTNOfficial) April 28, 2024

Provincia Guangdong, o putere economică cu 127 de milioane de locutori, a fost devastată de inundaţii generalizate care au impus strămutarea a peste 110.000 de oameni, potrivit Guvernului local.

Cel puţin patru persoane au murit în inundaţiile din Guangdong, anunţa presa oficială la începutul săptămânii.

China Tornado no norte de Guangzhou causa graves danos pic.twitter.com/k9tNb1ZScP — Alerta Mundo (@AlertaMundo_) April 27, 2024

Ploi torenţiale au avut loc de la 16 aprilie în delta râului Perlelor, centrul zonei manufacturiere chineze, una dintre cele mai populate regiuni, iar patru staţii meteorologice din Guangdong au înregistrat ploi-record în aprilie.

Bazinul râului Perlelor este inundat anual din aprilie în septembrie, însă în ultimii ani a înregistrat furtuni mai intense şi ploi mai puternice, iar cercetători avertizează cu privire la o amplificare a fenomenelor extreme din cauza modificărilor climatice.

În China nu au loc frecvent tornade.

BREAKING: Terrifying tornado occured in Guangzhou, China today. pic.twitter.com/j31C4nVsG7 — The General (@GeneralMCNews) April 27, 2024

Potrivit unui articol publicat în 2015 de cercetători şi revizuit de colegi, China înregistrează mai puţin de 100 de tornade anual, iar începând din 1961, 1.772 de persoane au murit în timpul unor tornade.

Agenţia Meteorologică chineză avertizează că ploi abundente şi furtuni puternice urmează să aibă loc până la sfârşitul acestei luni.

