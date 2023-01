Cel puțin șase oameni au murit în SUA după ce o tornadă a făcut ravagii în Alabama VIDEO

Cel puțin șase persoane au murit joi, 12 ianuarie, în centrul statului american Alabama, după ce mai multe furtuni și tornade au măturat regiunea, conform Reuters.

O purtătoare de cuvânt a şerifului din districtul Autauga a confirmat pentru Reuters că şase persoane au murit în urma furtunii, dar a afirmat că nu are alte detalii.

”Cu tristeţe am aflat că şase locuitori din Alabama şi-au pierdut viaţa în furtunile care au făcut ravagii în statul nostru. Rugăciunile mele se îndreaptă către rudele lor şi comunităţi. Suntem mult prea obişnuiţi cu această vreme dezastruoasă, dar oamenii noştri sunt rezilienţi. Vom trece peste asta şi vom deveni mai puternici”, a afirmat, pe Twitter, guvernatorul din Alabama Kay Ivey.

Legistul din districtul Autauga Buster Barber a arătat că cel puţin patru persoane au fost ucise de bucăţi de moloz ridicate în aer de tornadă. Barber a spus că nu are alte informaţii despre persoanele decedate.

I-65 south of Verbena… video from Hayley Bowden pic.twitter.com/NKpIXTOUPq

Joi, Ivey a declarat stare de urgenţă pentru şase districte din Alabama, cele mai grav afectate de furtună: Autauga, Chambers, Coosa, Dallas, Elmore and Tallapoosa.

Vântul puternic şi ploaia abundentă au avariat case şi au lăsat zeci de mii de consumatori fără electricitate în unele zone din Georgia, Mississippi şi Alabama.

Peste 250 de zboruri au fost anulate sau întârziate la Aeroportul Internaţional Hartsfield-Jackson din Atlanta şi Aeroportul Internaţional Charlotte Douglas.

A huge tornado swept through the city of Selma in Alabama, the US.

📅 January 12pic.twitter.com/QM8EAhQOb1#Selma #Alabama #tornado #usa #twister #news #weather