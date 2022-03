Mai multe tornade au avut loc în comitatul Williamson, în Texas, anunţă marţi guvernatorul statului, Greg Abbott.

Ar fi vorba despre cel puţin zece tornade, potrivit ABC News.

Autorităţile locale i-au îndemnat pe locuitori să se adăpostească şi să nu călătorească.

Tornadele au provocat pagube importante.

Jurnalişti şi presa locală au publicat pe reţele de socializare imagini cu clădiri avariate de rafale puternice de vânt.

Însă nu s-a înregstrat niciun mort, a anunţat într-o conferinţă de presă guvernatorul Texasului, confirmând informaţii anunţate de către şeful Poliţiei din Round Rock, Allen Banks:

EXTREME close-range intercept of strong #tornado outside of Crockett Texas. Deployed graviton sensors and took a direct hit. We could hear the tornado several minutes before impact pic.twitter.com/xjykiNsl0P