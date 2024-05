Oraș din America, distrus de o tornadă. Autoritățile încă fac bilanțul morților și răniților VIDEO

O tornadă puternică a distrus, marţi, un mic oraş din Iowa, ucigând mai multe persoane şi lăsând cel puţin o duzină de răniţi, au anunţat autorităţile, transmite Reuters.

Imaginile din oraşul Greenfield arată o traiectorie de distrugere totală, cu case transformate ruine, moloz împrăştiat peste tot şi mai multe turbine eoliene mari dărâmate.

"Această tornadă a devastat o bună parte din acest oraş", a declarat sergentul Alex Dinkla, un purtător de cuvânt al poliţiei de stat din Iowa, în timpul unei conferinţe de presă organizate seara în Greenfield.

"Putem confirma că au existat mai multe victime în urma acestei tornade", a adăugat el.

