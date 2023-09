Imagini apocaliptice după ce o tornadă violentă a devastat o regiune din China. Zece oameni au murit VIDEO

O tornadă violentă a lovit marți provincia Jiangsu din estul Chinei, provocând pagube uriașe, potrivit Reuters.

Mai multe mașini au fost răsturnate de vântul puternic, casele au fost distruse și cablurile electrice, rupte.

Cele mai afectate au fost zonele Suqian și Yancheng.

În Suqian, cinci oameni au murit și patru, răniți. Peste 1.600 de case au fost distruse și hectare întregi de culturi au fost devastate.

Alte cinci persoane au murit în Yancheng.

