Olanda, lovită de cea mai puternică tornadă din ultimii 30 de ani. Un om a murit și mai mulți au fost răniți VIDEO

O tornadă a lovit puternic luni, 27 iunie, orașul Zierikzee din Olanda, provocând pagube materiale semnificative. Un om a murit și cel puțin nouă au fost răniți.

Aceasta a fost prima tornadă soldată cu victime în ultimii 30 de ani, relatează AFP.

Acoperișurile mai multor case au fost luate de vânt și mai mulți copaci au căzut peste mașini.

”Pagubele sunt considerabile pe mai multe străzi la Zierikzee. În afară de ţigle şi arbori, au fost smulse acoperşurile a patru case”, au anunţat autorităţile din provincia Zeland, în sud-vest.

Potrivit presei locale, persoane care a murit era turist care a fost lovit în cap de o ţiglă, în zona portuară a oraşului, iar printre răniți se află și un muncitor care renova locuințe.

Și acoperișul unei biserici a fost distrus, iar faţa unei case s-a surpat.

#Zeeland - Funnel clouds moving through as tornado touches down in #Zierikzee being estimated at F1 or F2 on the Fujita Scale, with one person dead and several people injured pic.twitter.com/DlK30A1eB1 — CyclistAnons (@CyclistAnons) June 27, 2022

Ads

Aproximativ 20 de locuinţe închiriate au devenit de nelocuit, iar autorităţile au instalat un adăpost pentru sinistraţi, potrivit unei asociaţii locale.

Watch this clip of a tornado sweeping through city of Zierikzee in the Netherlands today. One person has died and ten others have been injured. pic.twitter.com/mBQCyuVBEM — BBC Weather (@bbcweather) June 27, 2022

Zierikzee se află pe una dintre insulele legate între ele printr-un pod care alcătuisc provincia Zeland şi în care există un port istroic frecventat de turişti şi ”Marele Turn” din secolul al XV-lea.

Olanda este afectată anual de mai multe tornade, însă precedenta tornadă soldată cu morţi a avut loc în 1992, potrivit Agenţiei meteorologice olandeze KNMI, iar altele au fost înregistrate în 1967, 1972 şi 1981.

”Zona în care se produc, în general, nu este mai mare decât o pistă îngustă de doi până la câţiva kilometri lungime şi de câteva sute de metri lăţime”, scrie agenţia.