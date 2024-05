Imagini spectaculoase cu o tornadă care a lovit un oraș american. Vortexul a provocat decese și pagube masive VIDEO

O ”tornadă devastatoare” a lovit marţi, 21 mai, un oraş din statul american Iowa, provocând morţi şi răniţi, a anunţat poliţia, fără a furniza un bilanţ al victimelor.

Uriaşa furtună a "devastat o bună parte" din Greenfield, un oraş cu circa 2.000 de locuitori situat la 70 de kilometri sud-vest de Des Moines, capitala statului Iowa, a declarat, într-o conferinţă de presă, sergentul Alex Dinkla, din cadrul poliţiei statului Iowa.

"Mai devreme în cursul zilei, oraşul Greenfield a fost lovit de o tornadă devastatoare. Serviciile de urgenţă locale, la nivel de comitat şi de stat au lansat rapid operaţiuni de căutare şi salvare după ce această tornadă a trecut prin regiune", a indicat sergentul Dinkla.

"Din nefericire, putem confirma că această tornadă a provocat decese şi răniri în rândul locuitorilor din regiunea oraşului Greenfield", a adăugat el.

Sergentul nu a oferit un bilanţ al morţilor, dar a precizat că 12 persoane au fost transportate la spital.

După ce am cercetat zona, "credem că toată lumea a fost găsită", a completat acesta.

#Tornado went right through downtown #Greenfield #Iowa. Drone flight from one end of town to the other shows catastrophic destruction. Please find an appropriate way to donate to the town. pic.twitter.com/yKeJGS99vo