Şapte decese legate de evenimente meteorologice au fost confirmate, sâmbătă, 1 aprilie, în Tennessee, ridicând bilanţul total la 17, după ce furtuni devastatoare şi tornade au măturat Sudul şi Vestul Mijlociu al SUA începând de vineri.

Cele mai recente decese au fost confirmate în McNairy County, Tennessee, în timp ce ameninţarea unor noi fenomene meteo extreme persista, sâmbătă după-amiază.

Peste 50 de raportări privind tornade preliminare au fost înregistrate vineri, în cel puţin şapte state, inclusiv în Arkansas, unde furtunile au cauzat moartea a cinci persoane – patru în orăşelul Wynne şi o altă persoană în nordul Little Rock, au afirmat oficiali locali.

Trei persoane au fost ucise, vineri noaptea, în Indiana, într-o furtună care a avariat case şi o unitate de pompieri voluntari din apropiere de Sullivan, un oraş aflat la circa 95 de mile sud-vest de Indianapolis, a declarat sergentul Matt Ames de la Poliţia statului.

În Madison County, Alabama, o persoană a murit şi alte cinci au fost rănite în cursul nopţii, au declarat oficiali, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

În Pontotoc County, Mississippi, o persoană a murit şi alte patru au fost rănite, potrivit Agenţiei de Management al Urgenţelor din Mississippi.

Allen Strickland, directorul serviciilor de urgenţă din McNairy County, a confirmat, sâmbătă după-amiază, cele şapte decese produse în acest district, aflat în sudul statului Tennessee, între Nashville şi Memphis.

Cel puţin 50 de persoane au fost transportate la spitale din Pulaski County, statul Arkansas, unde o tornadă a făcut ravagii, vineri, în zona Little Rock, a afirmat purtătorul de cuvânt al districtului, Madeline Roberts. Alte cinci au fost spitalizate după ce o tornadă a lovit vineri Covington, statul Tennessee, potrivit unui purtător de cuvânt al Centrului medical Baptist Memorial. Drumurile au devenit impracticabile.

În Little Rock, ”impactul este devastator”, a declarat, sâmbătă, pentru CNN primarul Frank Scott. ”Literalmente, în câteva minute, a trecut prin întreaga parte vestică a oraşului Little Rock... A apărut din senin”, a spus el.

Cel puţin 2.100 de locuitori aflaţi în calea tornadei au fost afectaţi, a afirmat el. Cartiere rezidenţiale şi centre comerciale au fost puse la pământ.

Significant damage is reported in and around Little Rock, #Arkansas, as a result of the passage of a strong tornado.#Tornado hits #Iowa too pic.twitter.com/nEBpOqNECd