Trei morți și zeci de răniți după o tornadă din SUA. Au fost afectate inclusiv serviciile de urgență

Cel puţin trei persoane au murit şi alte între 50 şi o sută au primit îngrijiri medicale la un spital din Perryton după ce o tornadă a lovit acest oraş din statul american Texas, relatează CNN.

Serviciul Naţional de Meteorologie din Amarillo a confirmat că o tornadă a lovit oraşul Perryton din Texas. Imagini cu pagubele importante circulă pe reţelele sociale.

Short clip of Perryton, TX tornado filmed from hwy 143 on east side of town. Very strong. Semis were thrown. @NWSAmarillo #txwx pic.twitter.com/opulICzlox