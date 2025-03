Furtuni violente și tornade în SUA. Cel puțin 40 de persoane au murit. „Pagubele sunt copleşitoare” VIDEO

Cel puţin 40 de persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite în weekend, în furtuni violente, tornade şi incendii, în centrul şi sudul Statelor Unite, anunţă autorităţile locale, relatează AFP.

Președintele american Donald Trump anunță că administrația sa este pregătită să susţină autorităţile locale.

”Supraveghem îndeaproape tornadele şi furtunile violente care au lovit numeroase state în sud şi centru-vest”, anunţa duminică, 16 martie, pe platforma sa, Truth Social, preşedintele american Donald Trump.

”Garda Naţională a fost desfăşurată în Arkansas, iar administraţia mea este pregătită să susţină autorităţile locale în eforturile lor de a-şi ajuta comunităţile să-şi revină după pagube”, a anunţat el.

Statul Missouri, în care s-au înregistrat 12 morţi, a fost cel mai afectat de acest sistem depresionar care a lăsat în urma sa dezolare - clădiri complet distruse, TIR-uri răsturnate pe drum şi arbori scoşi din rădăcini.

Hours after Trump arrested Palestinian protester Mahmoud Khalil, devastating storms and tornadoes 🌪️ ripped through pro-Trump areas of Missouri, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, and Georgia, killing > 3 dozen, causing billions in damages. Karma for Gaza is real. pic.twitter.com/0t6fQ54PpO — Supercharge USA (@SuperchargeUSA) March 16, 2025

”Pagubele sunt copleşitoare”, a anunţat într-un comunicat guvernatorul statului Missouri, Mike Kehoe, după ce a fost în cele mai afectate zone.

🔵#USA Almeno 40 morti e decine di feriti a causa di un tornado e violente tempeste che hanno colpito il centro e il sud degli Stati Uniti nel fine settimana. La situazione più grave nel Missouri, dove regna la devastazione. pic.twitter.com/pHXdw9skfo — Rai Radio1 (@Radio1Rai) March 17, 2025

”Case şi întreprinderi au fost distruse, comunităţi întregi sunt private de energie, iar drumul reconstrucţiei nu va fi simplu”, a anunţat el.

Acelaşi lucru s-a întâmplat în mai multe state din regiune.

Opt persoane au murit în Kansas, într-un accident în lanţ cauzat de o furtună de nisip, şase în Mississippi şi patru în Oklahoma, unde au avut loc mai multe incendii, potrivit autorităţilor locale.

First Hand Look At This Weekend’s Tornado Devastation. There were over 50 tornadoes across 7 states in the South this weekend. pic.twitter.com/r2uLJvhU6A — Yelisaveta Petrov (@YelisavetaPaUSA) March 17, 2025

Agenţia americană de observare oceanică şi atmosferică (NOAA) a înregistrat aproximativ 1.800 de tornade în 2024 pe întregul teritoriu american, al doilea cel mai mare număr din 2004 încoace. Aceste tornade s-au soldat cu 54 de morţi.

