Tornade devastatoare lovesc centrul Statelor Unite. Imagini cu dezastrul produs FOTO/VIDEO

Zeci de tornade au lovit centrul Statelor Unite vineri, 26 aprilie, provocând pagube semnificative şi rănind cel puţin trei persoane, potrivit autorităţilor, transmite AFP.

Peste 70 de tornade au fost înregistrate vineri de American Weather Services (NWS), majoritatea în jurul oraşului Omaha din Nebraska şi în apropiere de Iowa.

Imagini de la vânătorii de furtuni de la faţa locului publicate pe reţelele de socializare arată imense vârtejuri negre care mătură cerul, ridicând pământ, praf şi materiale în calea lor.

Rezultatul tornadelor sunt zeci de clădiri distruse, linii electrice dărâmate, trenuri deraiate.

În Elkhorn, o suburbie din Omaha, imaginile arată case distruse, acoperişuri aruncate la sol, copaci goi.

Unreal—a massive tornado is captured on video crossing I-80 in Nebraska near Omaha pic.twitter.com/EWNeWuo5IU

„Salvatorii continuă să verifice casele afectate şi să ofere asistenţă oricăror persoane rănite”, a scris poliţia din Omaha pe X.

Mai la sud, lângă oraşul Lincoln, o tornadă a lovit un hangar industrial. Cele aproximativ 70 de persoane care se aflau acolo atunci când clădirea s-a prăbuşit au fost evacuate. Trei dintre ele sunt rănite, dar viaţa nu le este pusă în pericol, au declarat autorităţile comitatului Lancaster într-o conferinţă de presă.

DRONE VIDEO -- Miles Springer sent us drone video of the tornado damage Friday in Elkhorn. pic.twitter.com/rP60wdM27y

NWS, care a publicat vineri numeroase avertismente de tornadă în mai multe state din centrul Statelor Unite, a anunţat că acest fenomen meteorologic va continua sâmbătă în această vastă regiune de câmpii agricole, inclusiv până în Texas.

Less than a mile from my house. #Omaha and #Elkhorn going to need a lot of help with rebuilding. #Nebraska #Tornado pic.twitter.com/T3CMXYXb6p