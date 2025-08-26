Rusia se retrage oficial din tratatul european împotriva torturii. De ce este doar simbolică această măsură

Rusia se retrage oficial din tratatul european împotriva torturii. De ce este doar simbolică această măsură
Rusia intenționează să se retragă oficial din tratatul Consiliului Europei pentru prevenirea torturii, conform unui decret publicat luni, 25 august, scrie Politico.

Decretul, redactat de prim-ministrul rus Mihail Mișustin și datat 23 august, propune ca președintele Vladimir Putin să prezinte retragerea din convenție Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului rus. Nu a fost stabilită o dată oficială de ieșire.

Retragerea Rusiei este în mare măsură simbolică, având în vedere starea precară a drepturilor omului în această țară, care s-a agravat după invazia Moscovei în Ucraina în februarie 2022. Kremlinul a folosit tortura pentru a menține controlul și a înăbuși disidența pe plan intern.

Rusia a fost exclusă din Consiliul Europei, principalul organism pentru drepturile omului de pe continent, la o lună după ce a început agresiunea sa totală împotriva Ucrainei, în urmă cu peste trei ani.

În multe cazuri, Kremlinul a folosit tortura împotriva prizonierilor politici, inclusiv a liderului opoziției, Alexei Navalnîi, care a murit în 2024 într-o colonie penală din Cercul Arctic. Deținuții ucraineni ținuți în captivitate au fost, de asemenea, victime.

Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, adoptată în 1987, este unul dintre tratatele fundamentale ale Consiliului Europei. Aceasta permite membrilor comitetului anti-tortură să inspecteze centrele de detenție din țările membre, concentrându-se pe supraaglomerarea închisorilor și pe condiții mai bune pentru deținuți.

