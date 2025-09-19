Ilie Dumitrescu e sfâșiat după accidentul produs de Toto: "E distrus! L-a crescut în puf"

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 12:30
536 citiri
Ilie Dumitrescu e sfâșiat după accidentul produs de Toto: "E distrus! L-a crescut în puf"
Ilie Dumitrescu este analist la DigiSport FOTO Facebook / Ilie Dumitrescu

Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a produs un accident de mașină în cartierul Primăverii din Capitală și a fugit de la fața locului.

Toto Dumitrescu a plecat pe jos de la locul accidentului, profitând de agitația creată în jur.

El a fost găsit după 48 de ore de către polițiști într-un apartament. A fost ridicat și dus la audieri, după care agenții au decis să-l rețină pentru 24 de ore, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Toto Dumitrescu a fost supus unei expertize la INML, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cocaină.

El a mai avut probleme cu legea penală, fiind condamnat în anul 2021 la opt luni închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

Judecătoria Sectorului 1 a dispus miercuri, 17 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu.

Ioan Becali spune că Ilie Dumitrescu e devastat după accidentul produs de fiul său.

„Îl văd pe Ilie la televizor (N.r. pe Ilie Dumitrescu), e distrus! Doar în pielea lui să nu fi. E un copil crescut în puf. Un copil făcut cu o nevastă, și ea mare fotomodel al anilor respectivi. Au un băiat și o fată. Îți dai seama. A fost ținut bine. Crescut în puf. Actor, telenovele. Anturajul distruge tot. Dacă nu îți urmărești copiii, i-ai pierdut. De la 15 ani începe anturajul.

Dacă pleci de la locul faptei, e de la 2 la 7 ani. Știau că are probleme cu cocaina. Poate a plecat și, după ce a făcut accidentul, a consumat cocaină. La accident nu are nicio vină. Să mulțumească lui Dumnezeu că nu a fost mai grav. El avea viteză. Putea să intre în plin. Și omorârea era din culpă, dacă era. S-a speriat. Eu stau și mă gândesc că poate după a luat cocaina. Ca să uite. Poate să fie și asta. S-a speriat. Nici nu a văzut ce e acolo.

A văzut că nu sunt morți și a plecat. Probabil a dat telefoane. Probabil taică-su i-a spus să meargă la poliție. Am auzit că a mers pe la vreun prieten: Ia, trage două linii, să te calmezi. Când a văzut poliția, atunci și-a dat seama că a greșit.

Copiii te ridică și te coboară. Dacă ai niște copii educați, ești fericit. Dacă ai bani și ai copii care îți fac doar probleme, ce fericire mai ai? De la 13-14 ani încep. Îl știu de mic pe Toto. Victor a botezat-o pe fata lui Ilie. Ce să faci… Ilie e terminat. Ce să mai… Asta e. Să nu fi în situația lor. Ilie nu cred că știa în ce anturaj era. În lumea cinematografului… întotdeauna e o suspiciune”, a declarat Giovanni Becali în podcastul Don Giovanni.

În urma mariajului dintre Ilie și Letiția au rezultat doi copii: Toto (22 ani) și Mayra (16 ani). Ilie Dumitrescu a fost căsătorit pentru prima dată cu Nela. În urma acestui mariaj au rezultat doi copii: Dani (31 ani) și Sică (26 ani).

